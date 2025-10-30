Ar darbo pokalbius ateityje ves robotai?

„Labai smagu būtų atsirinkinėti žmones iš įvairių kandidatų. Tada, greičiausiai, mums tikrai galėtų pagelbėti tam tikros automatizacijos procesai, kurie sumažintų bent jau CV prašymų kiekį. Dažniausiai darbuotojų ieškojimui bandoma pasitelkti DI, bet tai nėra paprasta, nes įsijungia žmogiškasis faktorius“, – pasakojo Personalo valdymo profesionalų asociacijos vadovė Aušra Bytautienė.
Pasak ekspertės, nors DI galėtų palengvinti atrankas, Lietuvoje šis procesas vis dar vyksta rankiniu būdu, nes realių kandidatų neretai būna mažai.
„Nėra taip, kaip kartais girdime aplinkoje, kad kandidatai kalbasi su DI. Čia ne Lietuvos ir net ne Europos realijos, nes Europa labai griežtai reglamentuoja šiuos dalykus. Lietuvoje DI naudojamas kaip pagalbinė funkcija. Pavyzdžiui, jei reikia pasiruošti pokalbiui. Tuomet su DI pagalba galime suformuluoti klausimus pagal kompetencijas“, – teigė A. Bytautienė.
Tad DI kol kas labiau padeda analizuoti duomenis, tačiau sprendimo dėl kandidato jis nepriima.
„Pirmiausia, yra teisiniai dalykai. Europos Sąjungoje DI neleidžiama priimti sprendimų. Tai turi būti padaryta žmogaus. Pavyzdžiui, „Vaikų linija“ įrašė žmogaus interviu, kuris tuo metu kalbėjosi su DI. Šis išanalizavo ir pateikė savo rekomendacijas. Tačiau nė vienas interviu nebuvo patvirtintas pasitikint DI įrankiais. Tą pačią analizę atliko ir žmonės, kurie įprastai priimdavo darbuotojus“, – kalbėjo moteris.
Pasak A. Bytautienės, būtent dėl šių teisinių ir moralinių ribojimų Europoje DI kol kas negali priimti galutinių sprendimų dėl žmogaus įdarbinimo.
„Tai aukšta rizika. Dėl to ir neatiduodame visų sprendimų DI. Nes, pavyzdžiui, dabar didžioji dalis rinkoje egzistuojančių gyvenimo prašymų yra pagražinti su jo pagalba. Dėl to esame atsargūs ir Lietuvoje organizacijos tikrai nepasitiki ir neatiduoda viso darbo DI“, – tikino ekspertė.
Ji sakė, kad nors dirbtinis intelektas tampa vis išmanesnis, darbuotojų atrankoje vis dar svarbiausias išlieka žmogaus sprendimas, empatija ir gebėjimas įvertinti ne tik kompetencijas, bet ir asmenines savybes.
