Numerologai atskleidė: ši gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus

Gimusieji 1, 10, 19 ir 28 dienomis
Jūsų astrologinis globėjas yra Saulė, o saulėgrąža laikoma svarbiausiu jūsų talismano augalu. Ji simbolizuoja augimą, sėkmę ir pasitikėjimą savimi, taip pat gali padėti atskleisti talentus.
Gimusieji 2, 11, 20 ir 29 dienomis
Šie žmonės yra Mėnulio globoje. Geriausias pasirinkimas jiems – arabinis jazminaitis, simbolizuojantis ramybę ir tyrumą. Ši gėlė padeda mažinti stresą, kuria emocinę pusiausvyrą ir harmoniją namuose.
Gimusieji 3, 12, 21 ir 30 dienomis
Jūsų gyvenimą valdo Jupiteris, o pagrindiniu laimingu augalu laikomas geltonasis bobramunis. Jis simbolizuoja naują pradžią, laimę ir entuziazmą, pripildydamas gyvenamąją erdvę teigiamos energijos.
Gimusieji 4, 13, 22 ir 31 dienomis
Šią skaičių grupę veikia Rahu energija. Idealus žalias amuletas šiems žmonėms yra hortenzija. Ji simbolizuoja supratimą ir ramybę bei padeda sukurti harmoningą atmosferą namuose.
Gimusieji 5, 14 ir 23 dienomis
Šias datas globoja Merkurijus, o palankiausiu augalu laikomas lotosas. Jis simbolizuoja deivę Lakšmi – turto, pinigų ir klestėjimo įsikūnijimą. Manoma, kad lotosas namuose gali pritraukti sėkmę ir sustiprinti talentus.
Gimusieji 6, 15 ir 24 dienomis
Šias datas valdo Venera. Sėkmingiausiu augalu laikomas bijūnas. Jis simbolizuoja meilę, rūpestį, harmoniją ir taiką, todėl namų puošimas šiais žiedais gali padėti sustiprinti teigiamą energiją.
Gimusieji 7, 16 ir 25 dienomis
Gimusius šiomis datomis valdo Ketu. Jų pagrindinis augalo simbolis yra vėzdūnė. Ji įkūnija ramybę, tyrumą ir vidinę tylą, todėl ypač tinka žmonėms, užsiimantiems meditacija ar joga.
Gimusieji 8, 17 ir 26 dienomis
Šios datos yra Saturno globoje. Orchidėja laikoma sėkmingiausiu augalu gimusiems šiomis dienomis. Ji simbolizuoja orumą, jėgą, autoritetą ir gilumą, padeda savo savininkams sustiprinti pasitikėjimą savimi.
Gimusieji 9, 18 ir 27 dienomis
Jūsų ženklą valdo Marso energija, o geriausiu talismanu namams laikoma rožė. Ji simbolizuoja intensyvias emocijas, aistringą meilę ir gilius troškimus, todėl puikiai atspindi šių žmonių charakterį.
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