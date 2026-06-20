 Numerologai atskleidė: ši gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus

Numerologai atskleidė: ši gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus

2026-06-20 05:00 kauno.diena.lt inf.

Gimimo data gali būti siejama su tam tikrais augalais, kurie simbolizuoja harmoniją, sėkmę ir gerovę. Leidinys „The Times of India“ paaiškina, kaip išsirinkti tobulą talismano gėlę savo namams, kad šis žalias amuletas atneštų finansinę sėkmę ir psichologinį komfortą jūsų šeimai.

<span>Numerologai atskleidė: ši gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus</span>
Numerologai atskleidė: ši gėlė pagal gimimo datą gali atnešti sėkmę ir pinigus / DI sugeneruota nuotr.

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Gimusieji 1, 10, 19 ir 28 dienomis

Jūsų astrologinis globėjas yra Saulė, o saulėgrąža laikoma svarbiausiu jūsų talismano augalu. Ji simbolizuoja augimą, sėkmę ir pasitikėjimą savimi, taip pat gali padėti atskleisti talentus.

Saulėgrąža
Saulėgrąža / magnific.com nuotr.

Gimusieji 2, 11, 20 ir 29 dienomis

Šie žmonės yra Mėnulio globoje. Geriausias pasirinkimas jiems – arabinis jazminaitis, simbolizuojantis ramybę ir tyrumą. Ši gėlė padeda mažinti stresą, kuria emocinę pusiausvyrą ir harmoniją namuose.

Arabinis jazminaitis
Arabinis jazminaitis / magnific.com nuotr.

Gimusieji 3, 12, 21 ir 30 dienomis

Jūsų gyvenimą valdo Jupiteris, o pagrindiniu laimingu augalu laikomas geltonasis bobramunis. Jis simbolizuoja naują pradžią, laimę ir entuziazmą, pripildydamas gyvenamąją erdvę teigiamos energijos.

Geltonasis bobramunis
Geltonasis bobramunis / magnific.com nuotr.

Gimusieji 4, 13, 22 ir 31 dienomis

Šią skaičių grupę veikia Rahu energija. Idealus žalias amuletas šiems žmonėms yra hortenzija. Ji simbolizuoja supratimą ir ramybę bei padeda sukurti harmoningą atmosferą namuose.

Hortenzija
Hortenzija / magnific.com nuotr.

Gimusieji 5, 14 ir 23 dienomis

Šias datas globoja Merkurijus, o palankiausiu augalu laikomas lotosas. Jis simbolizuoja deivę Lakšmi – turto, pinigų ir klestėjimo įsikūnijimą. Manoma, kad lotosas namuose gali pritraukti sėkmę ir sustiprinti talentus.

Lotosas
Lotosas / magnific.com nuotr.

Gimusieji 6, 15 ir 24 dienomis

Šias datas valdo Venera. Sėkmingiausiu augalu laikomas bijūnas. Jis simbolizuoja meilę, rūpestį, harmoniją ir taiką, todėl namų puošimas šiais žiedais gali padėti sustiprinti teigiamą energiją.

Bijūnai
Bijūnai / magnific.com nuotr.

Gimusieji 7, 16 ir 25 dienomis

Gimusius šiomis datomis valdo Ketu. Jų pagrindinis augalo simbolis yra vėzdūnė. Ji įkūnija ramybę, tyrumą ir vidinę tylą, todėl ypač tinka žmonėms, užsiimantiems meditacija ar joga.

Vėzdūnė
Vėzdūnė / DI sugeneruota nuotr.

Gimusieji 8, 17 ir 26 dienomis

Šios datos yra Saturno globoje. Orchidėja laikoma sėkmingiausiu augalu gimusiems šiomis dienomis. Ji simbolizuoja orumą, jėgą, autoritetą ir gilumą, padeda savo savininkams sustiprinti pasitikėjimą savimi.

Orchidėja
Orchidėja / magnific.com nuotr.

Gimusieji 9, 18 ir 27 dienomis

Jūsų ženklą valdo Marso energija, o geriausiu talismanu namams laikoma rožė. Ji simbolizuoja intensyvias emocijas, aistringą meilę ir gilius troškimus, todėl puikiai atspindi šių žmonių charakterį.

Rožės
Rožės / magnific.com nuotr.
Šiame straipsnyje:
gimimo data
numerologija
laimę nešanti gėlė
kambariniai augalai
gėlė
sėkmės talismanas
astrologija
namų harmonija
finansinė sėkmė

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