Mėnulio užtemimas: ką jis atneš kiekvienam Zodiako ženklui?

Penktadienį, rugpjūčio 28 d., įvyks dalinis Mėnulio užtemimas. Tai bus antrasis rugpjūčio užtemimas po visiško Saulės užtemimo rugpjūčio 12 d., taip pat jis užbaigs rugpjūčio užtemimų sezoną.
Astronomiškai tai bus labai gilus dalinis užtemimas: didžiausios fazės metu Žemės šešėlis uždengs didžiąją Mėnulio disko dalį.
Astrologijoje teigiama, kad užtemimas įvyks maždaug ties 5-uoju Žuvų laipsniu, priešais Saulę Mergelės ženkle. Ši ašis simboliškai siejama su logikos ir intuicijos, kontrolės ir priėmimo, kasdienių pareigų ir vidinio pasaulio priešpriešinimu.
Skirtingiems Zodiako ženklams užtemimas gali išryškinti skirtingas gyvenimo sritis.
Avinas
Avinams pagrindine tema gali tapti vidinio proceso užbaigimas. Gali sugrįžti seni prisiminimai, nuovargis ar ilgai atidėliojami klausimai. Tai ne pats tinkamiausias metas reikalauti iš savęs maksimalaus produktyvumo. Užtemimas gali parodyti, kur jau metas padaryti pauzę ir atsisakyti to, kas sekina.
Jautis
Jaučiams vertėtų atkreipti dėmesį į draugus, bendruomenes ir ilgalaikius planus. Gali pasikeisti bendravimo ratas arba požiūris į tam tikrus tikslus. Kai kurie ryšiai sustiprės, o kiti natūraliai gali likti praeityje. Tai tinkamas metas paklausti savęs, ar žmonės aplink jus iš tiesų palaiko kryptį, kuria norite judėti.
Dvyniai
Dvyniams užtemimas gali būti ypač pastebimas profesinėje srityje. Galima projekto kulminacija, statuso pasikeitimas, sprendimas dėl darbo arba suvokimas, kad tam tikras karjeros scenarijus nebeatitinka jūsų tikslų. Neatmetama, kad teks rinktis tarp įprasto ir perspektyvaus kelio.
Vėžys
Vėžiams šis laikotarpis gali atnešti pasaulėžiūros pokyčių. Galimos naujienos, susijusios su mokymusi, kelionėmis ar dokumentais. Taip pat gali pasikeisti požiūris į įsitikinimus, kurie dar visai neseniai atrodė neginčijami. Užtemimas gali simboliškai paskatinti praplėsti akiratį.
Liūtas
Liūtams į pirmą planą gali iškilti bendri pinigai, skolos, finansiniai susitarimai ir pasitikėjimo klausimai. Gali baigtis tam tikras finansinis etapas arba atsirasti būtinybė peržiūrėti bendradarbiavimo sąlygas. Šis laikotarpis taip pat gali išryškinti emocines priklausomybes ir situacijas, kuriose pernelyg stipriai pasikliovėte kitu žmogumi.
Mergelė
Mergelėms tai vienas svarbiausių rugpjūčio užtemimų. Mėnulio užtemimas vyksta priešingame Žuvų ženkle, todėl ypač išryškėti gali partnerystės sritis. Galimi svarbūs pokalbiai, santykių statuso pasikeitimas arba seniai brendęs sprendimas. Tai susiję ne tik su romantiniu gyvenimu, bet ir su verslo partnerystėmis.
Svarstyklės
Svarstyklėms vertėtų atkreipti dėmesį į kasdienius įpročius, darbą ir balansą tarp pareigų bei poilsio. Gali tapti akivaizdu, kad tam tikras režimas nebeveikia. Tai tinkamas simbolinis momentas peržiūrėti savo krūvį ir atsisakyti dalies veiklų, kurios atima per daug jėgų.
Skorpionas
Skorpionams užtemimas suaktyvina kūrybos, romantikos ir malonumų temas. Gali baigtis tam tikra meilės istorija arba, priešingai, jausmai gali pereiti į naują etapą. Taip pat gali sugrįžti noras užsiimti tuo, kas teikia džiaugsmą, o ne vien naudą.
Šaulys
Šauliams pokyčiai gali būti susiję su namais ir šeima. Galimi sprendimai dėl persikraustymo, šeimos istorijos užbaigimo arba santykių su artimaisiais peržiūros. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kur iš tiesų jaučiatės saugūs.
Ožiaragis
Ožiaragiams užtemimas gali atnešti svarbios informacijos. Galimas pokalbis, dokumentas ar naujiena, padėsianti į situaciją pažvelgti kitaip. Taip pat gali baigtis ilgai trukusios derybos arba klausimai, susiję su mokymusi ar trumpomis kelionėmis.
Vandenis
Vandeniams pagrindine tema tampa pinigai ir savivertė. Gali baigtis tam tikras finansinis ciklas arba atsirasti sprendimas dėl pajamų. Užtemimas taip pat gali paskatinti savęs paklausti: ar atlygis atitinka vertę, kurią sukuriate?
Žuvys
Žuvims tai ypač svarbus užtemimas, nes jis vyksta tiesiogiai jų ženkle. Į pirmą planą iškyla asmeniniai sprendimai, savęs suvokimas ir ribos. Gali tapti akivaizdu, kad tam tikras vaidmuo, santykiai ar gyvenimo būdas nebeatitinka to, kuo tapote. Žuvims tai gali tapti senojo savęs įvaizdžio užbaigimo ir perėjimo į naują etapą momentu.
Kodėl šis užtemimas laikomas užbaigiančiu?
Mėnulio užtemimai astrologijoje tradiciškai siejami su kulminacijomis ir užbaigimais. Šis užtemimas taip pat užbaigia rugpjūčio užtemimų porą, prasidėjusią Saulės užtemimu rugpjūčio 12 d. Astrologai ypač išskiria Žuvis, Mergeles, Dvynius ir Šaulius, nes užtemimas vyksta besikeičiančių Zodiako ženklų pradžioje.
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