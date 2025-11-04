Lapkričio horoskopas 12 Zodiako ženklų

AVINAS. Nuo lapkričio 16 dienos būsite kupini energijos, entuziazmo ir pasitikėjimo savimi. Jūsų sunkus darbas ir pastangos atneš pripažinimą, tačiau būkite atsargūs su konkurentais. Taip pat atkreipkite dėmesį į savo sutuoktinio sveikatą.
JAUTIS. Patariama investuoti į sveikatą ir namų komfortą. Nepatariama būti pernelyg entuziastingiems dėl darbo ar santykių. Mėgausitės nuoširdžiu ryšiu su savo partneriu – išpildykite tam tikrus jo lūkesčius.
DVYNIAI. Su šeimos nariais gali išsispręsti ginčai dėl nuosavybės, tačiau gali būti ir problemų. Šis mėnuo palankus naujiems santykiams megzti. Nuo lapkričio 11 d. santuokiniame gyvenime gali kilti konfliktų.
VĖŽYS. Gali sustiprėti pasitikėjimas savimi. Palanku užmegzti draugiškus santykius su autoritetais, tačiau venkite priimti svarbius sprendimus. Šis mėnuo palankus meilės santykiams. Taip pat palanku pasidomėti nekilnojamuoju turtu ar savo finansine gerove.
LIŪTAS. Nuo lapkričio 16 dienos jausitės entuziastingai nusiteikę socialinių reikalų atžvilgiu ir padėsite kitiems. Šį mėnesį padaugės kontaktų, tai gali padėti pasiekti norimų rezultatų karjeroje ar atnešti naujų sandorių. Galite įsimylėti draugą. Jei puoselėjate santykius, stenkitės padėti savo partneriui darbe.
MERGELĖ. Jūsų entuziazmas dėl kažko naujo padės jums neatsilikti ir atneš sėkmę, tačiau nuo lapkričio 10 d. gali kilti painiavos. Galite paremti savo sutuoktinį jo darbe. Tikėtina, kad gausite pajamų iš kitų šaltinių. Lapkričio 15–20 d. gali kilti nesutarimų su vaikais.
SVARSTYKLĖS. Susidomėjimas socialine sritimi gali atnešti pelningų sandorių. Gali kilti painiava darbe, tačiau buvę kolegos jus palaikys. Meilės reikaluose būkite atsargūs bendraudami su asmeniu, kuris dalijasi savo jausmais. Jūsų pajamos gali padidėti.
SKORPIONAS. Tai palankus laikotarpis pradėti naujus darbus. Meilės srityje galite sulaukti sugrįžusio seno draugo. Finansiškai šis mėnuo palankus. Galite gauti paskolą būstui įsigyti. Nedarykite nieko, kas galėtų sugadinti namų atmosferą.
ŠAULYS. Šį mėnesį gali išaugti pasitikėjimas savimi. Tai palankus laikotarpis verslui ir darbui. Lapkritis taip pat geras metas meilės santykiams. Jūsų pastangos patiks sutuoktiniui. Galite džiaugtis netikėtu pelnu iš praeities investicijų.
OŽIARAGIS. Išaugs drąsa ir pasitikėjimas savimi. Gali išaugti jūsų pajamos. Moksliniai tyrimai gali atnešti naudą. Jei esate susituokę, sulauksite sutuoktinio palaikymo, tačiau venkite nesusipratimų.
VANDENIS. Jausite entuziazmą darbe. Konkurentai gali bandyti sugadinti jūsų įvaizdį, todėl būkite atsargūs. Nuo lapkričio 16 d. tėvo ar sutuoktinio nuomonė bus naudinga karjeroje. Džiaugsitės finansine padėtimi.
ŽUVYS. Šį mėnesį aktualus sunkus darbas. Jei vyksta teisminiai procesai, rezultatai gali būti palankūs. Jūsų finansinė padėtis bus puiki. Pastebėsite padidėjusį meilę savo partneriui.
Naujausi komentarai