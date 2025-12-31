Darbo inspekcija pasidalijo žaismingu 2026-ųjų horoskopu

„Naujieji metai jau visai ant slenksčio. Linkime visiems darbuotojams ir darbdaviams juos pasitikti saugiai, atsakingai ir su gera nuotaika – kad šventės atneštų poilsį, o ne rūpesčius. O kad 2026-ieji prasidėtų su šypsena, parengėme humoristinį horoskopą – truputį juoko, truputį įžvalgų ir gera dozė pozityvo ateinantiems metams. Džiaugsmingų artėjančių 2026-ųjų!“ – trečiadienio popietę skelbė inspekcija.
Po sveikinimu atsirado žaismingų kai kurių darbo skelbimų portalų darbuotojų pastebėjimai.
„Darbdaviai, jeigu reikės daugiau Šaulių arba Avinų komandoje kitais metais, lyg tyčia CV bazėje jų turime itin daug“, – šmaikštavo tautiečiai.
Naujausi komentarai