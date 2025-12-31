 Darbo inspekcija pasidalijo žaismingu 2026-ųjų horoskopu

Darbo inspekcija pasidalijo žaismingu 2026-ųjų horoskopu

2025-12-31 16:43 kauno.diena.lt inf.

Naujųjų metų išvakarėse kai kurie žmonės nori nors truputį žvilgtelėti į pranašystes ar horoskopus, kurie pranašauja ateinančių metų tėkmę. Valstybinė darbo inspekcija feisbuke pasidalijo žaismingu sveikinimu.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Naujieji metai jau visai ant slenksčio. Linkime visiems darbuotojams ir darbdaviams juos pasitikti saugiai, atsakingai ir su gera nuotaika – kad šventės atneštų poilsį, o ne rūpesčius. O kad 2026-ieji prasidėtų su šypsena, parengėme humoristinį horoskopą – truputį juoko, truputį įžvalgų ir gera dozė pozityvo ateinantiems metams. Džiaugsmingų artėjančių 2026-ųjų!“ – trečiadienio popietę skelbė inspekcija.

Valstybinės darbo inspekcijos iliustracija
Valstybinės darbo inspekcijos iliustracija
Valstybinės darbo inspekcijos iliustracija
Valstybinės darbo inspekcijos iliustracija

Po sveikinimu atsirado žaismingų kai kurių darbo skelbimų portalų darbuotojų pastebėjimai.

„Darbdaviai, jeigu reikės daugiau Šaulių arba Avinų komandoje kitais metais, lyg tyčia CV bazėje jų turime itin daug“, – šmaikštavo tautiečiai.

Šiame straipsnyje:
valstybinė darbo inspekcija
horoskopas
astrologinė prognozė
horoskopas 2026

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų