Ką išduoda jūsų delnas: ar turite ypatingų sėkmę pranašaujančių ženklų?

Mistikų ir gydovų ženklai
Yra keletas ženklų ir linijų, kurios atskleidžia, kad žmogus yra apdovanotas ypatingais gebėjimais. Arba įspėja dėl galimų pavojų ateityje.
Patyrinėkite savo pirštų atspaudus, ar yra ovalo formos sūkurių. Ovalas turi būti pailgas, viduryje tarsi ištemptas. Šios formos papiliarinis pirštų raštas gali būti tiek ant vieno piršto, tiek ant kelių. Jei jis yra tik kairėje rankoje, vadinasi, praeitame gyvenime galėjote žmones gydyti rankomis (bionenergija), turėjote gydovo gebėjimų. Jei raštas yra dešinėje, tuomet ši misija jūsų laukia dabartiniame gyvenime. Tuomet nesistebėkite, jei jus nuolat lydi nepaaiškinamos situacijos, aplanko dežavu, įvyksta mistinių dalykų. Visa tai primena jums jūsų paskirtį.
Dažnai žmonių delnuose aptinkma mistinių kryžių. Jie dažniausiai būna keliose delno vietose. Chirologės Astos Svirkienės įsitikinimu, kryžiaus ženklai niekada nebūna pozityvūs. Taip ir su šiais mistiniais kryžiais. Jei ženklas yra, vadinasi žmogui „uždėtas kryželis“ tarnauti kitiems, rūpintis ir padėti, naudojant savo prigimtinius gebėjimus. Jei ignoruojame šį ypatingą ženklą, patys tampame situacijų ir aplinkybių aukomis. Anksčiau ar vėliau tai priveda prie to kelio, kuris mums skirtas – tenka priimti tarnystės misiją. O tie, kurie suvokia savo paskirtį, maudosi sėkmės jūroje, gyvena prasmingą, visavertį gyvenimą.
Ką pranašauja mistiniai kryžiai ir trikampiai
1 – Jupierio kalvoje (po rodomuoju pirštu) esantis kryžius rodo, kad iš prigimties esate apdovanoti gilia išmintimi ir žiniomis. Tai – didžių ir galingų Mokytojų kryžius. Šią dovaną turite naudoti padėdami ir įkvėpdami kitus. Taip pat šis ženklas byloja, kad galite sulaukti netikėtos sėkmės.
2 – Saturno kalvoje (po didžiuoju pirštu) esantis mistinis kryžius byloja, kad savo tikslo pasieksite tik per savo asmeninę patirtį ir sunkų darbą. Tačiau įgyta galia bus milžiniška, galite pasiekti didelių ir pramsingų tikslų, jei užsiimsite saviugda, dvasiniu tobulėjimu.
3 – Apolono kalvoje (po bevardžio pirštu) toks kryžius rodo, kad žmogus turi raganiškų, mistinių gebėjimų. tokio žmogaus pašaukimas – atkurti harmoniją ir pusiausvyrą (šeimoje, kolektyve, visuomenėje).
4 – Merkurijaus kalvoje (po mažylio pirštu) toks mistinis kryžius išduoda, kad žmogus apdovanotas neįprasta įtaiga ir gebėjimu daryti įtaką aplinkiniams. T. y. geba užkalbėti, gydyti maldomis ar burtažodžiais.
5 – Tarp širdies ir galvos linijų karaliaujantis mistinis kryžius išduoda prigimtinį potraukį įvairiems okultiniams ir mistiniams dalykams. Šis kryžius yra ypatingas tuo, jog jungia dvi sferas: širdies – jausmų ir galvos – proto. Tai reiškia, kad svarbu atrasti savo viduje pusiausvyrą ir vadovautis tiek protu, tiek širdimi, nepasiduodant vien racionaliam protui ar vien emocijoms. Tik tuomet pavyks tinkamai vykdyti savo misiją – tarnauti kitiems.
6 – Urano kalvoje esantis mistinis kryžius (žr. pav. aukščiau) byloja apie praeitame gyvenime turėtas ypatingas galias ir žinias, tačiau dėl to tas žmogus galėjo nukentėti. Pavyzdžiui, buvo sudegintas ant laužo. Šiame gyvenime turinčius tokį ženklą gali labai netikėtai aplankyti pranašiškos vizijos, sapnai. Jie tiesiog intuityviai pajunta, kaip reikia elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, aiškiaregiškai nuspėja galimus įvykius.
7 – Trikampis Mėnulio kalvoje (žr. pav. aukščiau) rodo maginius žmogaus sugebėjimus. Jei tokį turite, esate jautrios sielos, subtiliai jaučiate aplinką, kitus žmones, juos suprantate iš vieno žodžio. Jums informacija ateina per sapnus, mirusius giminaičius ar angelus sargus, intuiciją. Jūs turite itin subtilų energinį ryšį su anapusiu pasauliu. Šį ženklą turintys žmones neretai tampa pranašautojais, gydovais.
Sėkmės ženklai
Chirologės teigimu, sėkmės ženklais tradiciškai yra laikomi trikampiai, žvaigždės ant kai kurių delno kalvų. Taip pat – ilga Apolono linija bei kiti simboliai. Pavyzdžiui, žuvies simbolis rodo turtą, sėkmę versle ir pelną. Vėliavos simbolis rodo pergalę, pripažinimą ir laimėjimą. Priklausomai, kokioje kalvoje šis simbolis yra, toje srityje asmuo gali tikėtis sėkmės.
Ženklai ir simboliai gali išsilaikyti delne ilgą laiką arba būti trumpalaikiai, greitai besikeičiantys. Tai priklauso nuo to, kiek giliai yra įrėžtas ir kokio dydžio ženklas. Kuo jis didesnis, gilesnis, aiškesnis ir taisyklingesnis, tuo didesnės sėkmės galite tikėtis. Tokius ženklus turi daugelis garsių žmonių. Jei toks yra jūsų delne, didelė tikimybė, kad paliksite pėdsaką, įeisite į istoriją.
-
Žvaigždė Jupiterio kalvoje pranašauja sėkmę ir pripažinimą karjeroje. Galbūt jūsų laukia aukštos pareigos mokslo, politikos srityse ar dvasinėje sferoje.
-
Žvaigždė Apolono kalvoje yra didžiulės sėkmės simbolis meno, kultūros ar sporto srityje. Dirbdami tinkama linkme, galite tapti pasaulinio garso žvaigžde. Šioje kalvoje esanti žvaigždė žada populiarumą ir pripažinimą visų sferų specialistams, kurie tampa matomi per televiziją, radiją ar rašo komentarus spaudoje.
-
Ilga Apolono linija sutinkama labai retai (žr. pav. aukščiau). Ji rodo, kad žmogus – ne tik talentingas, gabus, savo keliu einantis nuo ankstyvo amžiaus, bet ir bus pasakiškai turtingas. Dažniau šios linijos būna trumpos, su įtrūkomis, o tai reiškia, kad asmuo nevysto savo talento, pasuko ne ta kryptimi ir pasirinko kitą, ne jam skirtąjį, gyvenimo scenarijų.
-
Trikampiai delnuose yra talento ženklas. Jei tokį turite, esate palaiminti Kūrėjo, jus saugo angelai sargai.
Ženklai, kurie gali įspėti apie būtinybę kardinaliai keisti gyvenimą
-
Kryžius kaip pliuso ženklas Saturno (didžiojo) piršto kalvoje rodo, kad žmogų nuolat kankina kaltės jausmas, depresija, sunkios ir slogios mintys. Kaltės jausmas gali būti pagrįstas, o gali būti ir primestas. Tai milžiniški rėmai, greičiau gniaužtai, kurie įkalina žmogų savo paties mintyse. Veiksmai sąlygojami baimės būti nubaustam, atstumtam, izoliuotam. Iš čia neretai gimsta baiminga būtinybė taikytis prie nemalonios situacijos, užsivilkti aukos rūbą ar tokia tapti. Klasikinėje chiromantijoje toks kryžiaus ženklas buvo traktuojamas kaip ypatingai baisus, raganos ženklas. Senovėje tokių ženklų turėtojus net degindavo ant laužo. Laimė, mūsų laikais ešafotas negresia, bet verta susimąstyti, ar patys nededate galvos po giljotina, kurią susikuriate savo galvoje, mintyse. Jei tokį ženklą turite, svarbu atrasti daugiau pozityvumo, meilės sau ir gyvenimui, atsikratyti įsivaizduojamų baimių. Įsileiskite į savo vidų daugiau šviesos, šviesių minčių, išmokite atleisti – taip suminkštinsite Saturno rūstybę.
-
Apskritimas ar pusiau apskritimo ženklas yra laikomas vienu nepalankiausių (žr. pav. aukščiau). Jis gali būti bet kurioje delno vietoje. Tai rodo, kad žmogus linkęs užstrigti tose pačiose mintyse, emocijose, situacijose, kurios vis neišeina iš galvos. Jūsų gyvenimas sukasi it tame filme „Švilpiko diena“.
Toks ženklas įspėja apie springimo, dusimo ar net uždusimo pavojų. Svarbu atkreipti dėmesį, ar nepradėjote keistai be priežasties kosčioti, tarsi kas būtų įstrigę gerklėje. Tai pirmas simptomas, kuris rodo, jog būtina minčių higiena –„valyti“ ir keisti savo mintis, elgesį – jums svarbu išsivaduoti iš to užburto rato.
