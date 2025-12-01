 Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?

Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?

2025-12-11 16:10 kauno.diena.lt inf.

2025 m. gruodis taps sprendimų, vidinių pokyčių ir emocinio atsinaujinimo mėnesiu – Taro kortos atskleidžia, į ką kiekvienas ženklas turėtų sutelkti dėmesį prieš prasidedant naujiems metams.

Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos?
Ką gruodį Zodiako ženklams žada Taro kortos? / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Paskutinis metų mėnuo visada atneša apmąstymų, poreikį susitvarkyti savo gyvenimą ir nustatyti tolesnį kursą. 

2025 m. gruodį Taro kortos rodo svarbius strateginius pokyčius: vieniems – aiškumą ir ryžtą, kitiems – gilų vidinį darbą, o dar kitiems – įkvėpimą, ramybę ir pasiekimo jausmą. Metus reikėtų užbaigti sąmoningai, neskubant, įsiklausant į savo vidinį balsą ir pasirenkant tai, kas sustiprins jūsų kelią 2026 m.

Kai kurie ženklai gaus galingą impulsą veikti, kiti jaus ramybę ir palaikymą, o dar kiti priims reikšmingą pasirinkimą, kuris turės įtakos ateinantiems mėnesiams.

Avinas – Kardų tūzas

Aiškumo ir sprendimų metas. Suprasite, kas anksčiau buvo paslėpta, ir būsite pasirengę nusistatyti aiškias ribas. Mėnulis palankus deryboms, dokumentams ir naujų intelektualinių ar profesinių projektų pradžiai.

Jautis – Imperatorė

Gruodis gyvenimo procesams suteikia vaisingumo ir šilumos. Finansuose galimas augimas, o santykiuose – harmonija. Tai labai išradingas laikotarpis, kai sulauksite palaikymo ir kursite stabilumą.

Dvyniai – Vežimas

Gebėsite kontroliuoti situaciją ir užtikrintai judėsite savo tikslo link. Galimos kelionės, krypties pakeitimas ar svarbaus plano įgyvendinimas.

Vėžys – Lazdų Keturakė

Gruodis atnešs namų, stabilumo ir šventino palaikymo jausmą. Baigiasi svarbūs etapai, atsiras tvirta atrama. Geras laikas šeimos reikalams, poilsiui ir atsistatymui.

Liūtas – Stiprybė

Šį mėnesį pakaks turimos vidinės stiprybės ir pasitikėjimo. Ši korta rodo savitvardą, išmintį santykiuose ir gebėjimą įveikti sunkumus be agresijos. Puikus laikas žengti didelius žingsnius. 

Mergelė – Atsiskyrėlis

Gruodis taps išmintingo sulėtėjimo laikotarpiu. Analizuosite nueitą kelią, kursite naują viziją ir ieškosite gilesnių atsakymų. Idealus laikas mokytis, spręsti senas problemas ir kurti realius planus.

Svarstyklės – Įsimylėjėliai

Susidursite su svarbiu pasirinkimu: santykiuose, partnerystėje ar ilgalaikiuose sprendimuose. Gruodis pareikalaus sąžiningumo su savimi ir harmonijos bendraujant su kitais. Gali kilti naujų sąjungų ar susitaikymų.

Skorpionas – Kardų septynakė 

Strateginių veiksmų mėnuo. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į paslėptą informaciją ar manipuliacijas. Ši korta ragina veikti atsargiai, apdairiai ir remiantis faktais. Vertėtų vengti skubotų sprendimų.

Šaulys – Žvaigždė

Neįprastai šviesus ir įkvepiantis laikotarpis. Žvaigždė atkurs tikėjimą savimi, savo svajonėmis ir galimybėmis. Sėkmė taps labiau pasiekiama, lengviau pasieks geros naujienos ir matysis ateinančių metų perspektyvos. 

Ožiaragis – Hierofantas

Gruodis atneš tvarką, struktūrą, mokymąsi ir formalius procesus. Nustatysite taisykles, klosite pamatus ir sieksite stabilumo. Laikas atsigręžti į tradicijas ir išmintingus patarimus.

Vandenis – Taurių pažas

Švelnus, emociškai atviras Mėnulis. Galite įsimylėti, rasti naują hobį ar patirti malonų kūrybinį impulsą. Ši korta pranašauja lengvumą, intuiciją ir netikėtus džiaugsmus.

Žuvys – Taurių dešimtakė

Pajusite harmoniją, meilę ir emocinę gerovę. Šeima, partnerystė ir bendri tikslai – visa tai atneš šilumą ir vidinę ramybę. Metus užbaigsite dvasinės pilnatvės būsenoje.

Šiame straipsnyje:
Taro kortos
pranašystė
Zodiako ženklai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų