Horoskopas šunų mylėtojams: kokią veislę rinktis kiekvienam Zodiako ženklui

Avinas: labradoro retriveris
Avinui reikia šuns, kuris galėtų palaikyti jo aktyvų gyvenimo ritmą. Kadangi Aviną valdo Marsas, šis ženklas pasižymi stipria motyvacija, veržlumu ir ambicijomis. Būtent todėl jam puikiai tinka labradoro retriveris. Šis mielas ir žaismingas šuo visada pasiruošęs naujiems nuotykiams, žaidimams ar aktyviai veiklai. Avinas gali laikyti save laimingu, jei šalia turi tokį nuostabų, energingą ir ištikimą kompanioną.
Jautis: ši cu
Itin aktyvūs šunys ne visada tinka Jaučio gyvenimo būdui. Šio fiksuoto žemės ženklo energija rodo, kad Jautis dažniau renkasi ramų, patogų gyvenimą, o ne nuolatinį judėjimą. Poilsis namuose – vienas mėgstamiausių jo laisvalaikio būdų. Ši cu yra ramus, gerai besielgiantis ir jaukus šuo, puikiai tinkantis Jaučio gyvenimo ritmui. Jo švelnus, ramus būdas gražiai papildo Jaučio asmenybę ir suteikia namams dar daugiau jaukumo.
Dvyniai: australų aviganis
Ideali šuns veislė Dvyniams turėtų skatinti jų protinį aktyvumą. Dvynius valdo Merkurijus – bendravimo ir mąstymo planeta, todėl šiam ženklui reikia protingo, smalsaus ir aktyvaus šuns. Australų aviganis tam puikiai tinka. Šie judrūs, pūkuoti šunys turi daug energijos, idėjų ir ryškų charakterį. Dvyniams patiks jų smalsumas, žaismingumas ir noras nuolat veikti. Galima neabejoti, kad šios veislės šuo neleis nuobodžiauti ir nuolat palaikys gyvą gyvenimo tempą.
Vėžys: basetas
Vėžiui tinkamiausias šuo turėtų lengvai įsilieti į šeimą. Nors iš pradžių šis ženklas gali svajoti apie sarginį šunį, jam ypač tinka basetas. Šie mieli, ilgaausiai šunys pasižymi ramiu ir švelniu temperamentu. Basetai mylimi dėl savo jaukaus būdo, kantrybės ir gebėjimo suteikti šilumos namams. Prisiglaudęs prie meilaus baseto, Vėžys iš karto pasijustų ramiau.
Liūtas: auksaspalvis retriveris
Liūtui labai svarbu rasti šunį, kuris galėtų tapti geriausiu draugu. Liūtas yra dosnus, atviras ir šiltas ugnies ženklas, visuose santykiuose vertinantis artumą ir ištikimybę. Todėl jam puikiai tinka auksaspalvis retriveris. Ši veislė populiari ne be reikalo. Auksaspalviai retriveriai garsėja draugiškumu, noru įtikti ir stipriu ryšiu su žmogumi. Savo auksaspalviame retriveryje Liūtas gali rasti tikrą giminingą sielą.
Mergelė: pudelis
Tobula šuns veislė tikrai egzistuoja, Mergele. Galbūt sunku tuo patikėti, tačiau jūsų energija ir asmenybė puikiai dera su pudeliu. Nesvarbu, ar pasirinksite miniatiūrinį, ar standartinį pudelį, ši veislė puikiai atspindi Mergelės sumanumą, tvarką ir intelektą. Kaip ir Mergelės, pudeliai garsėja neįtikėtinu protu. Be to, jie turi žaismingą charakterį ir savitą humoro jausmą, kuriam būtų sunku atsispirti.
Svarstyklės: Jorkšyro terjeras
Svarstykles, valdomas Veneros, natūraliai traukia mielos, elegantiškos ir žavios šunų veislės. Nors šis ženklas mėgsta išskirtinio grožio augintinius, jam taip pat svarbu, kad šuo būtų protingas, malonus ir turėtų charakterį. Jorkšyro terjeras yra būtent tai, ko Svarstyklėms reikia. Šie šunys dera prie Svarstyklių socialumo, drąsos ir noro būti apsuptoms grožio. Turėti šalia tokį žavų ir ryškų kompanioną – tikras malonumas.
Skorpionas: šiba inu
Skorpionas nebijo iššūkių. Ambicingo Marso ir galingo Plutono valdomam ženklui reikia drąsaus, savarankiško ir stipraus charakterio šuns. Nors šiba inu atrodo mažas ir mielas, ši veislė turi labai tvirtą asmenybę. Šiba inu puikiai atspindi Skorpiono ryžtą, pasitikėjimą savimi ir nepriklausomą dvasią. Tai drąsūs šunys, kurie lengvai nepasitraukia ir nenusileidžia. Nors abu gali būti užsispyrę, Skorpionas neabejotinai didžiuotųsi tokia stipria augintinio asmenybe.
Šaulys: australų ganymo šuo
Ideali Šaulio šuns veislė turėtų atitikti jo entuziazmą, drąsą ir nuotykių troškimą. Šauliui nėra nieko, ko jis nenorėtų pamatyti, pabandyti ar patirti. Todėl jam puikiai tinka australų ganymo šuo, dar vadinamas mėlynuoju hileriu. Ši veislė yra gimininga Australijos dingui, todėl turi ir laukinės prigimties. Šaulį maloniai nustebintų, koks bebaimis, ištvermingas ir aktyvus gali būti jo keturkojis draugas. Kartu jie būtų pasiruošę bet kokiam nuotykiui.
Ožiaragis: bokseris
Turėti šunį – didelis įsipareigojimas. Ne kiekvienas Zodiako ženklas tam pasiruošęs, tačiau Ožiaragis turi viską, ko reikia, kad galėtų dresuoti, auginti ir mylėti bokserį. Bokseriai garsėja žaismingumu, aktyvumu ir stipriu prisirišimu prie žmogaus. Šiai veislei reikia šeimininko, kuris būtų pasiruošęs skirti laiko, pastangų ir kantrybės. Laimei, Ožiaragis turi atkaklumo, atsakomybės jausmo ir atsidavimo, reikalingų tokio šuns gyvenimui formuoti.
Vandenis: šarpėjus
Ekscentriško Urano valdomas Vandenis dažnai renkasi tai, kas išsiskiria iš minios. Todėl jam tinka unikalesnės šunų veislės. Šarpėjus gali tapti puikiu jo kompanionu. Vandenį sužavėtų ne tik išskirtinės šios veislės raukšlės, bet ir savitas charakteris. Šarpėjai, kaip ir Vandeniai, vertina nepriklausomybę, pasižymi atsidavimu ir protu. Tai šuo, kuris turi savo nuomonę – ir būtent tuo gali žavėti Vandenį.
Žuvys: Pomeranijos špicas
Draugiškas, linksmas ir švelnus šuo yra būtent tai, ko reikia Žuvims. Todėl gyvybingas Pomeranijos špicas šiam ženklui puikiai tinka. Šio pūkuoto mažylio charakteris gali praskaidrinti net niūriausią dieną. Žaidimai, dėmesys ir jaukūs prisiglaudimai su Pomeranijos špicu Žuvims suteiktų daug džiaugsmo. Šios veislės šunys trokšta dėmesio, veiklos ir susižavėjimo, o Žuvims būtų lengviau išeiti iš namų, daugiau judėti ir smagiau leisti laiką su tokiu žaismingu augintiniu.
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