Astrologinė prognozė rugsėjo 29 – spalio 5 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Darbas gali pareikalauti daugiau pastangų – iššūkiai kolektyve privers parodyti kantrybę. Pasistenkite užbaigti senus darbus, nes pradėję naujus galite pasijusti pavargę. Finansų reikalai gali būti nestabillūs, ypač jei sieksite greito pelno. Verta neišlaidauti, būti saikingiems ir vengti impulsyvių sprendimų. Bendraujant bus daugiau emocijų, gali kilti tiek aistrų, tiek nesutarimų. Atvirumas ir sąžiningas pokalbis padės išvengti ginčų, sportas ar fizinis aktyvumas – sumažinti nerimą.
JAUTIS
Darbe teks parodyti daugiau kūrybiškumo, kad įveiktumėte monotoniją. Įsitraukę į naujų idėjų įgyvendinimą sulauksite pripažinimo. Finansų srityje jausis svyravimų, bet ilgainiui atsiras stabilumo ženklų. Atsisakykite nereikalingų pirkinių. Bendraujant svarbu vengti pavydo ir nepagrįstų įtarimų. Atviriau reikškite jausmus. Gali prireikti daugiau poilsio. Raskite laiko atsigauti ir būdų sumažinti įtampą.
DVYNIAI
Darbo aplinkoje galite jausti norą labiau kontroliuoti procesus. Jei būsite lankstūs, rasite netikėtų sprendimų. Pinigų srautas gali būti nelygus, todėl geriau sutelkti dėmesį į taupymą. Venkite neapgalvotų investicijų. Bendraujant galimi pokyčiai, kurie privers rimčiau pažvelgti į partnerystę. Ieškantiems meilės savaitė gali dovanoti netikėtą susitikimą. Sveikata bus susijusi su rutina ir emocine savijauta. Tinkama dienotvarkė sumažins įtampą ir pagerins nuotaiką.
VĖŽYS
Darbo srityje laukia nauji iššūkiai, priversiantys išeiti iš komforto zonos. Tai gali suteikti progą parodyti savo gebėjimus. Finansų srityje verta išlikti taupiems. Neplanuotos išlaidos gali išbalansuoti biudžetą. Bendraujant stiprės emocijos, bus svarbu nepasiduoti nuotaikų kaitai. Daugiau šilumos šeimoje padės išlaikyti darną. Reikėtų labiau pasirūpinti poilsiu. Paprasti ritualai suteiks daugiau vidinės ramybės. Verta atsigręžti į vidų – paklausti savęs, kas iš tiesų vertinga.
LIŪTAS
Darbe gali atsirasti noras pasirodyti ryškiau. Pasiekimų sulauksite pasitelkę nuoseklumą ir atsakomybę. Finansai reikalaus daugiau apdairumo, ypač jei svarstote apie brangius pirkinius. Geriau laukti tinkamesnio momento. Bendraujant bus juntama įtampa dėl nesutampančių lūkesčių. Atviras bendravimas padės pasiekti kompromisų. Verta labiau įsiklausyti į kūno poreikius. Subalansuota mityba, buvimas gamtoje ir lengvas judėjimas pagerins savijautą.
MERGELĖ
Darbo ritmas bus spartus, tačiau svarbiausia išlaikyti tvarką ir aiškią sistemą. Vienu metu pradėję per daug veiklų galite sutrikti. Finansų srityje pasitikėkite tik aiškiais faktais. Venkite painių sandorių. Bendraujant norėsis daugiau aiškumo ir pastovumo. Neleiskite smulkmenoms išbalansuoti santarvės. Sveikata priklausys nuo gebėjimo atsipalaiduoti. Tinkamas poilsis padės susigrąžinti jėgas.
SVARSTYKLĖS
Darbe gali kilti noras imtis naujų projektų, tačiau prieš tai įvertinkite rizikas. Komandinis darbas bus sėkmingesnis nei vieniša kova. Finansų klausimai reikalauja lankstumo, bet stenkitės vengti skolų. Taupumas padės išsaugoti saugumą. Bendraujant bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Kantrybė dabar – svarbiausia. Verta atkreipti dėmesį į nervų sistemą. Ramybės akimirkos bus ypač naudingos. Suraskite galimybių ištrūkti iš rutinos ir rasti atgaivą.
SKORPIONAS
Darbo aplinkoje teks susidurti su atsakomybės klausimais. Jei parodysite gebėjimą veikti kryptingai, sulauksite pasitikėjimo. Finansų srityje gali pasirodyti naujų galimybių, bet jos reikalauja atsargumo. Nepriimkite sprendimų paskubomis. Bendraujant norėsis daugiau artumo, tačiau pasistenkite neužgožti kitų. Ne tik kalbėkite, bet klausykite, girdėkite. Naudinga skirti dėmesio energijai subalansuoti. Vandens procedūros ar meditacija suteiks lengvumo.
ŠAULYS
Darbo reikalai gali pareikalauti daugiau atsakomybės. Laikykitės aiškaus plano ir sulauksite sėkmės. Finansai gali svyruoti, todėl geriau susilaikyti nuo naujų investicijų. Koncentracija į jau turimus resursus bus išmintingesnis sprendimas. Bendraujant gali kilti noras labiau pasitikėti savo nuomone. Stenkitės neužmiršti kompromisų svarbos. Sveikatai įtakos turės fizinis aktyvumas. Judėjimas labiausiai padės sumažinti įtampą.
OŽIARAGIS
Darbo srityje jūsų atkaklumas atsipirks, net jei pradžioje jausitės pervargę. Tvarka ir disciplina padės pasiekti aukštų rezultatų. Finansų sritis pareikalaus kantrybės – didelių pokyčių kol kas neverta tikėtis. Sutelkite dėmesį į stabilumą. Bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Skirkite laiko artimiems žmonėms. Sveikata gali svyruoti dėl pervargimo. Pasirūpinkite tinkamu miego režimu, ištrūkite į gamtą, pajudėkite.
VANDENIS
Darbo sritis gali atnešti naujų iššūkių, kurie skatins ieškoti kūrybiškų sprendimų. Būtent lankstumas padės rasti išeitį. Finansų srityje galite pajusti nestabilumą, todėl geriau vengti staigių sprendimų. Atsargumas suteiks užtikrintumo. Bendraujant gali kilti didesnis laisvės poreikis. Pasistenkite neprarasti ryšio su artimaisiais. Venkite pervargti ir įtampos. Subalansuota veikla padės išlaikyti harmoniją. Subalansuoti reikėtų ir vidinę pusiausvyrą.
ŽUVYS
Darbo srityje galite jausti poreikį labiau įsitraukti į kūrybinius projektus. Būkite atviri bendradarbiavimui. Finansų srityje gali būti netikėtų išlaidų, tad svarbu planuoti iš anksto. Saikingumas padės išvengti sunkumų. Bendraudami labiausiai vertinsite nuoširdumą. Atviri pokalbiai padės išspręsti nesutarimus. Verta labiau klausytis intuicijos. Atsipalaidavimo praktikos suteiks stiprybės. Raskite laiko aktyvioms veikloms gryname ore.
