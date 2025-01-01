Astrologinė prognozė spalio 27–lapkričio 2 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Darbe jausite pokyčių poreikį, gali tekti keisti planus arba spręsti buvusius slaptus klausimus. Finansai reikalaus atidumo, ypač tvarkant bendrus išteklius ar paskolas. Meilės srityje gali kilti noras patirti gilesnių jausmų, bet neverskite kitų atsiverti. Kūnas jautriau reaguos į stresą, todėl venkite pervargti, persidirbti. Verta skirti dėmesio vidinei pusiausvyrai. Emociškai stiprėsite, jei leisite sau ilsėtis be kaltės jausmo. Savaitės pabaigoje laukite įkvėpimo įgyvendinant naują tikslą.
JAUTIS
Profesinėje srityje atsiras galimybė parodyti stiprybę ir praktiškumą. Kolegos vertins jūsų stabilumą, nors kai kuriems atrodysite pernelyg santūrūs. Bendraujant svarbu neprarasti švelnumo, atvirumas taps raktu į artumą. Finansiniai sprendimai turėtų būti pagrįsti faktais, o ne emocijomis. Sveikatai palankūs reguliarūs įpročiai ir poilsis, reikėtų saugotis pervargimo. Galimas naujas pasiūlymas, susijęs su tolimais planais. Tai gera savaitė mažais žingsniais grįžti prie tvarkos.
DVYNIAI
Darbo reikalai pareikalaus lankstumo, nes aplinkybės gali keistis greičiau, nei planavote. Būkite pasiruošę priimti netikėtus pasiūlymus, juose slypi augimo galimybės. Finansų srityje svarbu atskirti būtinybę nuo noro. Meilėje dominuos pokalbiai ir aiškumo siekis. Fizinė veikla ar judėjimas padės sumažinti įtampą. Galite jausti stiprų norą keliauti ar mokytis naujų dalykų. Dvasinė įžvalga šią savaitę sustiprės. Savaitės pabaigoje pasijusite radę naują kryptį.
VĖŽYS
Darbe norėsite daugiau saugumo, tačiau iššūkiai gali parodyti jūsų tikrąsias stiprybes. Finansiniai klausimai gali pareikalauti kantrybės, verčiau nepasiduoti skubai. Artimieji gali prašyti pagalbos. Santykiai taps jautresni, todėl pasitikėjimas ir atjauta bus labai svarbūs. Kūnui reikės šilumos, ramybės ir gero miego. Tai puikus metas apmąstyti karjeros kryptį. Kūrybinės idėjos gali atnešti ilgalaikės naudos. Savaitės pabaigoje pajusite norą pabūti su šeima ar gamtoje.
LIŪTAS
Darbo dinamika keisis, gali tekti derintis prie naujų sąlygų ar žmonių. Pasižymėsite gebėjimu greitai priimti sprendimus. Finansinė sėkmė priklausys nuo gebėjimo laikytis disciplinos. Meilės srityje daugiau emocijų, bet ir aistros. Pasistenkite išvengti pervargimo, nes energijos gali būti tiek daug, kad ją teks išmokti tinkamai paskirstyti. Gera savaitė naujai veiklai, susijusiai su mokymais ar vadovavimu. Būkite atviri pokyčiams, jie gali būti naudingi. Savaitės pabaigoje pajusite pasitenkinimą tuo, ką pasiekėte.
MERGELĖ
Darbe gali atsiverti naujų galimybių, ypač jei imsitės to, ką anksčiau atidėliojote. Tvarka ir planavimas bus jūsų sėkmės sąjungininkai. Finansai stabilūs, tačiau reikėtų vengti neapgalvotų išlaidų. Meilės srityje jausitės jautresni, tad atvirumas padės išvengti nesusipratimų. Sveikata stiprės, jei rasite laiko judėjimui ir poilsiui. Gali užplūsti noras atnaujinti buitį ar keisti gyvenamąją aplinką. Savaitės viduryje kils nauja idėja, kuri vėliau duos vaisių.
SVARSTYKLĖS
Gali tekti imtis sprendimų, kurie atneš ilgalaikių pokyčių. Darbe būsite aktyvūs, bet svarbu neišsekti. Finansinė situacija išliks stabili, jei pasitikėsite savo intuicija. Bendraujant gali kilti klausimų dėl pasitikėjimo, bet nuoširdus pokalbis viską išspręs. Saugokite energiją, nes fizinis krūvis gali greitai išvarginti. Gera proga atkurti harmoniją su savimi ir artimaisiais. Dvasinės praktikos suteiks vidinės ramybės. Savaitės pabaigoje pajusite, kad kažkas paaiškėjo.
SKORPIONAS
Darbo srityje jausite jėgų antplūdį, tinkamas metas drąsiai veikti. Finansai priklausys nuo gebėjimo valdyti impulsus. Santykiai įgis daugiau aistros, tačiau reikės vengti pavyduliavimo. Fizinis aktyvumas padės atsikratyti perteklinės energijos. Tai laikas, kai galite įgyti naujų įžvalgų apie save. Vidinis balsas ves teisingu keliu, jei tik pasistengsite jį girdėti. Gali atsirasti naujų planų, susijusių su asmeniniu augimu. Savaitės pabaigoje jausitės stipresni nei jos pradžioje.
ŠAULYS
Darbo užduotys skatins išradingumą ir greitą mąstymą. Finansinė padėtis gali keistis, vertėtų išlikti atsargiems. Meilės srityje laikas nuoširdžiai pakalbėti apie ateitį. Sveikatai palanku pasivaikščiojimai gamtoje ar dvasinės praktikos. Tai savaitė, kai galite išgirsti svarbią žinią ar pasiūlymą. Vidinę stiprybę augins patirtis, o ne žodžiai. Skirkite laiko savo tikslams įvardyti. Savaitės pabaigoje laukite įkvėpimo žengti naują žingsnį.
OŽIARAGIS
Darbo tempas bus spartus, tačiau svarbu neprarasti krypties. Finansų srityje įmanoma pažanga, jei išliksite kantrūs. Bendraujant pravers tolerancija ir pagarba. Kūnas gali prašyti daugiau poilsio, todėl venkite pervargti. Palankus metas įgyti naujų žinių ar tobulinti įgūdžius. Pokyčiai, kurie atrodė sunkūs, dabar gali pasirodyti naudingi. Jausite, kad sustiprėjo valia ir pasitikėjimas savimi. Savaitės pabaigoje suprasite, kad kantrybė buvo jūsų stiprybė.
VANDENIS
Darbe kils naujų idėjų, tačiau reikės laiko joms subręsti. Finansinė sritis išliks stabili, jei nepasiduosite impulsyvumui. Bendraujant norėsis daugiau laisvės ir erdvės. Kūnui naudinga judėjimo terapija ar kvėpavimo praktikos. Tai gera savaitė peržvelgti ateities tikslus. Galimas susitikimas su žmogumi, kuris įkvėps pradėti naują gyvenimo etapą. Ramybė taps jūsų geriausiu ginklu. Savaitės pabaigoje jausitės tarsi vėl atradę save.
ŽUVYS
Darbe gali atsirasti naujų galimybių, bet svarbu įvertinti realias jėgas. Finansiniai sprendimai turėtų būti racionalūs, be emocijų. Santykiai klostysis geriau, jei išlaikysite pasitikėjimą ir empatiją. Kūnui reikia poilsio, todėl venkite pervargti. Dvasiniai apmąstymai suteiks vidinio aiškumo. Tai laikas, kai galite rasti atsakymus į seniai užduotus klausimus. Palaipsniui stiprės pasitikėjimas savo kryptimi. Savaitės pabaigoje jausitės artimesni sau ir pasauliui.
