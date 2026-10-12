VMU paaiškinimas: kokie darbai miškuose vyksta rudenį?

Valstybinių miškų urėdija (VMU) paaiškino, kokie darbai valstybiniuose miškuose vykdomi rudenį ir kur galima pasitikrinti informaciją apie konkrečioje vietoje pastebėtą veiklą.
Kodėl daugiau darbų atliekama rudenį?
Miško tvarkymo, priežiūros ir apsaugos darbai vykdomi visus metus, tačiau jų vykdymo laikas priklauso nuo medyno būklės, miško grupės, augavietės, oro sąlygų, teritorijai taikomų aplinkosauginių reikalavimų.
Pavasarį ir vasarą dalyje miškų veiklą riboja paukščių veisimosi laikotarpiui, saugomoms rūšims ir teritorijoms taikomi reikalavimai. Rudenį dalis sezoninių ribojimų jau būna pasibaigę, todėl ateina laikas vykdyti suplanuotus miško ugdymo, sanitarinius, pagrindinius ar specialiuosius miško kirtimus.
Vis dėlto tai nereiškia, kad rudenį darbus galima vykdyti visur. Saugomų rūšių radavietėse, lizdaviečių apsaugos zonose, draustiniuose ir „Natura 2000“ teritorijose gali būti taikomi papildomi apribojimai. Kiekviena teritorija vertinama individualiai.
„Gyventojas dažniausiai pamato tik paskutinį darbų etapą – į mišką atvykusią techniką. Tačiau iki tol įvertinama medyno būklė, amžius ir rūšinė sudėtis, patikrinami ir įvertinami teritorijoje taikomi apribojimai, saugomos rūšys bei kitos gamtos vertybės. Įvertinus visas sąlygas, priimamas sprendimas dėl darbų vykdymo“,– teigė VMU Miškininkystės direktorius Mindaugas Petkevičius.
Kokie darbai vyksta?
Gyventojų dėmesį dažnai patraukia dažais pažymėti medžiai. Toks žymėjimas gali reikšti tiek planuojamus kirsti medžius ar miško sklypų ribas, tiek saugotinus ir biologinei įvairovei svarbius medžius, kurie vykdant darbus turi būti išsaugoti.
Valstybiniuose miškuose vykdomi ugdomieji, sanitariniai, specialieji ir pagrindiniai miško kirtimai. Jais reguliuojamas medynų tankumas ir rūšinė sudėtis, sudaromos geresnės augimo sąlygos perspektyviausiems medžiams. Laiku prižiūrimi medynai tampa stabilesni ir atsparesni vėjui, sniegui, ligoms bei kenkėjams. Ne visi kertami medžiai yra ligoti ar pažeisti – dalis jų šalinami siekiant formuoti būsimą medyną, užtikrinti jo kokybę ir atsparumą. Tokie kirtimai yra reikalinga miško auginimui bei priežiūrai, o nevien medienos ruošos veiklai.
Sanitarinių kirtimų metu šalinami stipriai pažeisti, ligoti, audrų išversti ar nulaužti medžiai. Tačiau ne visa negyva mediena iš miško išvežama – dalis saugiai paliekamų sausuolių, stuobrių ir nuvirtusių medžių yra svarbi vabzdžiams, grybams, paukščiams bei kitoms miško rūšims.
Brandžiuose medynuose vykdomi pagrindiniai kirtimai, po kurių pradedamas naujos miško kartos atkūrimas. Priklausomai nuo medyno ir teritorijos, jie gali būti plynieji, atvejiniai arba atrankiniai. Specialieji kirtimai gali būti skirti kraštovaizdžiui formuoti, gamtosauginiams tikslams (pvz. buveinėms atkurti), rekreacinėms teritorijoms prižiūrėti ar žmonių saugumui užtikrinti.
Rudenį taip pat ruošiama dirva būsimiems želdiniams, vykdomi jaunų medelių apsaugos darbai nuo kanopinių žvėrių daromos žalos. Siekiant apsaugoti jaunų medelių ūglius nuo elninių žvėrių nugraužimo ar žievės pažeidimų, naudojamos įvairios apsaugos priemonės – repelentai, individualios apsaugos ar plotų aptvėrimas.
Prieš technikai atvykstant – specialistų vertinimas
Technika į mišką neatvyksta atsitiktinai. Valstybiniuose miškuose darbai planuojami vadovaujantis miškotvarkos dokumentais, teisės aktų reikalavimais ir konkretaus medyno būklės vertinimu.
Prieš pradedant darbus patikrinamos sklypo ribos, miško grupė, saugomos teritorijos ir rūšys, vandens telkinių apsaugos zonos bei kitos gamtos vertybės. Pažymimi saugotini ir biologinei įvairovei svarbūs medžiai, suplanuojami technikos judėjimo ir medienos ištraukimo keliai.
Specialiosios technikos operatoriai dirba pagal miškininkų parengtą technologinę užduotį, kurioje nurodytos darbų ribos, saugotini medžiai ir kiti reikalavimai. Darbų eigą prižiūri atsakingi VMU darbuotojai.
„Kiekvienas miško plotas vertinamas atskirai, todėl ir darbų sprendimai nėra vienodi. Mūsų tikslas – darbus atlikti tiksliai, saugiai ir laikantis teisės aktų reikalavimų, išsaugant paliekamus medžius bei kitas gamtos vertybes. Jeigu gamtinės sąlygos pasikeičia ir tampa netinkamos, darbų eiga atitinkamai koreguojama“,– pridūrė M. Petkevičius.
Kur pasitikrinti informaciją?
Informaciją apie 2026 m. valstybiniuose miškuose planuojamą ir vykdomą ūkinę veiklą galima rasti VMU interaktyviame miško ruošos darbų žemėlapyje. Jame rodomi VMU valdomuose valstybiniuose miškuose vykdomi darbai – privačiuose miškuose atliekami darbai žemėlapyje nėra pažymėti.
Kilus klausimų dėl valstybiniame miške vykdomų darbų, gyventojai kviečiami kreiptis į teritoriją prižiūrintį VMU regioninį padalinį arba girininkiją. Jų kontaktai skelbiami VMU interneto svetainėje. Bendrasis VMU telefono numeris – +370 5 273 4021, el. paštas – [email protected].
Prie veikiančios technikos artintis ar bandyti savarankiškai stabdyti darbus – griežtai draudžiama.
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