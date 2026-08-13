Visiškas Saulės užtemimas Ispanijoje dieną pavertė naktimi

Trečiadienio vakarą didelė Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai Mėnulis užstojo Saulę ir metė šešėlį ant Žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu.
Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų, Ispanijoje stebėjo, kaip Saulė ruože nuo Galisijos iki Balearų salų lėtai, maždaug dviem minutėms, pranyko už Mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas, primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona – saulės spindulių vainikas už Mėnulio.
„Tai beprotiška“, – sakė viena moteris Taragonoje Viduržemio jūros pakrantėje, prieš ten susirinkusiai miniai praplyštant plojimais. Ispanijoje visiško Saulės užtemimo nebuvo daugiau nei šimtą metų. Ispanijos mokslo ministrė Diana Morant sakė, kad šis dangaus reginys yra tarsi „Kalėdos, kurios ateina tik kartą per šimtą metų“.
Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“ duomenimis, prieš 19.00 val. Rusijos šiaurėje Mėnulis užstojo Saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir vėliau slinko toliau į pietus per Atlanto vandenyną.
Žemyninėje Europos dalyje visiško Saulės užtemimo nebuvo dvidešimt metų, o Islandijos sostinėje Reikjavike – net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko.
Per Saulės užtemimą Mėnulis atsiduria tiesiai tarp Saulės ir Žemės bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką Saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda, mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega.
Tie, kas praleido šį Saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų: 2027-ųjų rugpjūtį visiškas Saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir Šiaurės Afrikoje. Ispanija, Ekonomikos ministerijos duomenimis, šiais metais per Saulės užtemimą tikėjosi sulaukti šimtų tūkstančių papildomų turistų ir 347 mln. eurų papildomų pajamų.
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