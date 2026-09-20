Užderėjo daugiau derliaus nei spėjate suvalgyti? Štai kuo galite saugiai pasidalyti su augintiniu

Vis dėlto dalytis nuo stalo ar daržo likusiomis gėrybėmis su šunimi ar kate reikėtų ne aklai. Kai kurios daržovės ir vaisiai gyvūnams gali būti naudingi, tačiau net ir tinkamas produktas, jei jo gaunama per daug, gali sukelti virškinimo sutrikimų ar kitų nemalonių pasekmių. Tad prieš palepinant keturkojį derliaus gėrybėmis verta žinoti, ką galima duoti, ko geriau vengti ir kokio kiekio neviršyti.
Kiek galima duoti?
Prieš dalijantis rudeniniu derliumi su keturkojais, pirmiausia svarbu suprasti, kiek ir ko galima duoti katėms ar šunims.
Kaip sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkė Ugnė Nedzinskaitė, nekenksmingų daržovių ar vaisių gali būti tiek, kiek gyvūnas toleruoja.
„Kitaip sakant, jei jam nepasireiškia viduriavimas, pilvo pūtimas ar kiti nemalonūs simptomai. Tai yra individualu kiekvienam gyvūnui“, – tikina ji.
U. Nedzinskaitė pastebi, kad šunys daržoves ir vaisius paprastai toleruoja geriau nei katės, nes šunys, nors ir plėšrūnai, yra artimesni visaėdžiams gyvūnams, o katės yra tikrosios plėšrūnės, kurių pagrindinis maistas yra gyvūninės kilmės.
„Manoma, kad iš vaisių ir daržovių šunys gali gauti 10–20 proc. kalorijų, katės – iki 5 proc. Reikia nepamiršti, kad tai yra mitybos papildymas, neatstojantis visaverčio maisto. Tačiau sezono metu augintiniui galima leisti pasidžiaugti raciono paįvairinimu“, – tikina LSMU mokslininkė.
Įsidėmėkite asortimentą
O kokias daržoves, uogas gali skanauti mūsų keturkojai? Kurios gėrybės jiems gali būti pačios naudingiausios? Pašnekovė vardija, kad savo numylėtiniams galime duoti moliūgų, kitų moliūginių daržovių, agurkų, morkų, burokėlių, saldžiųjų bulvių (virtų ar garintų), salierų, šparaginių pupelių ar žirnių.
Iš vaisių ir uogų – arbūzų, obuolių, kriaušių, mėlynių, šilauogių.
Šunys daržoves ir vaisius paprastai toleruoja geriau nei katės, nes šunys, nors ir plėšrūnai, yra artimesni visaėdžiams gyvūnams, o katės yra tikrosios plėšrūnės, kurių pagrindinis maistas yra gyvūninės kilmės.
„Tai yra nekaloringi, turintys naudingų maistinių medžiagų ir ląstelienos produktai“, – pažymi U. Nedzinskaitė.
Pasiteiravus, kokių daržovių galima duoti katėms ir ar jų pasirinkimas skiriasi nuo šunų, pašnekovė sako, kad praktiškai tų pačių. Tiesa, ji šmaikštauja, kad yra mažesnė tikimybė, kad katė norės triaukšti morką.
„Tačiau katės gali susidomėti žaliąja augalų dalimi arba pageidauti termiškai apdorotų daržovių iš jūsų lėkštės“, – priduria gyvūnų mitybos ekspertė.
Žalios ar virtos?
O ar šunims ir katėms galima duoti žalių daržovių, ar jas geriau apdoroti termiškai? U. Nedzinskaitės teigimu, daugelį minėtų daržovių galima duoti žalias, tačiau jos gali būti naudingos ir virtos vandenyje ar garuose. Tokias daržoves kaip bulvės ar šparaginės pupelės geriau virti.
„Šuo iš daržovių gali gauti iki penktadalio dienos kalorijų. Kai kurie šunys, labai mėgstantys vaisius ar daržoves, šitą normą gali gerokai pasididinti be jokios žalos sau, kai kurie padauginę patiria problemų, todėl svarbu stebėti individualią gyvūno organizmo reakciją. Kalbant apie kiekį, be abejo, didesnis šuo gali suėsti daugiau daržovių“, – patikina ji ir priduria, kad per didelis daržovių kiekis gali sukelti viduriavimą, pilvo pūtimą ar kitų virškinimo problemų.
Gerina virškinimą, mažina svorį
Socialinių tinklų grupėse šunų ir kačių augintojai diskutuoja, kad keturkojų racioną daržovėmis papildo spręsdami tam tikras problemas – per didelio svorio ar užkietėjusių vidurių. LSMU mokslininkė sutinka, kad daržovės gali padėti reguliuoti svorį. Pasak U. Nedzinkskaitės, tai gali būti netgi sprendimo būdas tiems šunims, kurie labai linkę persiėsti ir priaugti svorio, taip pat tais atvejais, kai šuo jaučiasi nuolatos alkanas ir ryja nevalgomus dalykus.
Būtent dėl skaidulų gausos daržovės gali palengvinti tuštinimosi problemas. Be to, jose esančios tirpiosios skaidulos yra tinkamas maistas žarnyno mikroflorai.
O ar daržovės gali būti naudingos šunims, kurie kenčia nuo vidurių užkietėjimo? Ar daug skaidulų turinčios daržovės gali pagerinti virškinimą? LSMU mokslininkė teigia, kad tikrai taip.
„Būtent dėl skaidulų gausos daržovės gali palengvinti tuštinimosi problemas. Be to, jose esančios tirpiosios skaidulos yra tinkamas maistas žarnyno mikroflorai, o tai teigiamai veikia virškinimo sistemą, – užtikrina ekspertė. – Minėtos moliūginės daržovės, agurkai, morkos gali būti naudingi tais atvejais, kai gyvūnas kenčia nuo virškinimo sutrikimų, kas pasitaiko vyresnio amžiaus gyvūnams.“
Nuodingos daržovės
Tačiau toli gražu ne visos daržovės tinka augintiniams. U. Nedzinskaitė išvardija, ko šiukštu negalima duoti šunims ir katėms.
„Griežtai negalima duoti jokių svogūninių daržovių – svogūnų, česnakų, porų, taip pat pažaliavusių bulvių, nes šios daržovės labai pavojingos gyvūnams. Taip pat nereikėtų duoti avokadų, pomidorų, aitriųjų paprikų, rūgštynių, špinatų, rabarbarų, vynuogių, razinų ar produktų, kurių sudėtyje jų yra“, – įspėja mokslininkė.
O jei jums nematant gyvūnas prisiėdė to, ko nederėjo, tai gali išduoti prasta jo savijauta: „Vangumas, vėmimas, viduriavimas, įtemptas ir skausmingas pilvas, pasunkėjęs kvėpavimas, pakitęs širdies plakimas.
Svogūninės daržovės gali sukelti anemiją, kurią galima pastebėti ir blyškesnių dantenų ar gleivinių. Jeigu yra įtarimų, kad gyvūnas suėdė kažką netinkamo, reikėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją, kad būtų išvengta komplikacijų, kurios kai kurias atvejais gali būti labai rimtos“, – perspėja LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkė U. Nedzinskaitė.
Naujausi komentarai