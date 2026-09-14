„Tiek keistenybių mačiau, bet vėl likau apstulbusi“: ar šie grybai valgomi?

Internautai po nuotraukomis negailėjo gražių apibūdinimų: „atrodo, lyg būtų apmegztas“, „kokie gražūs, neteko tokių matyti“, „koks stiliovas grybas“, „madas demonstruoja“.
Tačiau tautiečiai ne tik žėrė gražius epitetus, bet ir teigė, jog šie grybai yra valgomi. „Kerintys grybai savo dydžiu ir spalva realybėj – tikrai atrodo įspūdingai. Auksuotoji smulkiažvynė – valgoma“, – prie nuotraukų rašė Aivaras.
„Mačiau, kaip žmonės juos valgo, bet aš nedrįsau. Kepė ant sviesto iškart“, – teigė Alvyda.
„Valgomas grybas. Nevartoti didelių kepurių ir kotų, nes jie būna kieti“, – pridėjo Lėja.
Vis dėlto šie grybai tik traukia akį, tačiau jų valgyti nepatartina.
„Nuotraukose – auksuotoji smulkiažvynė (Phaeolepiota aurea), sporadiškai sutinkamas grybas, augantis derlinguose dirvožemiuose, pievose, pamiškėse. Nevalgomas, kiek nuodingas, turi nedidelius kiekius ciano vandenilio“, – portalui kauno.diena.lt teigė Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Motiejūnaitė.
Naujausi komentarai