Teko gydyti pašautą varną

Toks kraupus žmogaus išpuolis prieš sparnuotį nustebino net visko mačiusius specialistus, kurie konstatuoja – smurtas nėra išeitis. Jie primena, kad varnos yra labai naudingos.
„Mūsų klientai – deja, ne tik vizgančios uodegos… Varnų keliamas triukšmas erzina, bet šaudyti – ne išeitis! Į mūsų kliniką atvežta sužeista, pašauta varna primena, kad ginklo naudojimas gyvenamajame rajone yra pavojingas ir ne tik pažeidžia įstatymus, bet ir kelia grėsmę žmonių saugumui“, – įspėja klinikos atstovai.
Jie iškart paaiškina, kodėl šaudynės mieste kelia pavojų. Net atsitiktinė kulka gali sužeisti žmones ar naminius gyvūnus. Be to, ginklai gali padaryti žalos pastatams ir transporto priemonėms. Svarbu ir tai, kad laukiniai paukščiai saugomi įstatymų – žala jiems yra neetiška ir neteisėta.
„Kuo varnos naudingos? Jos padeda kontroliuoti vabzdžių ir kenkėjų populiaciją, valo aplinką nuo maisto atliekų, dalyvauja palaikant ekosistemos pusiausvyrą. Primename: radę sužeistą gyvūną, nelikite abejingi!“ – skatina „Toto“ klinika.
Naujausi komentarai