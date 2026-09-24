Šių metų rugsėjis – idealus grybų augimui

Praėję du dešimtadieniai buvo šiltesni nei vidutiniškai, lietaus netrūksta – paskutinį kartą dar šlapesnis rugsėjis nei šiemet buvo tik 2017 metais.
Taip pat kol kas nebuvo (nes vis pavyksta išvengti dėl didesnio debesuotumo) ir grybų augimą galinčių sustabdyti šalnų.
Dauguma grybų nemėgsta didelių temperatūros svyravimų ir kraštutinumų (labai šalta / šilta). Taip pat turi būti užtektinai drėgmės.
Esant sausai dirvai jie apskritai neauga, o per drėgnai – išdygę gali greitai supūti. Drėgmės turi būti nuolatos, bet jos negali būti per daug.
Dažnos šalnos dirvos paviršiuje grybų augimą gali sustabdyti ilgam ir net sąlyginai šiltos dienos nepaskatins jų augimo, nors sakoma, kad grybai tiek dieną, tiek naktį auga vienodu greičiu.
Daugelyje šalies vietovių kritulių netrūksta, o vietomis jų ir per daug. Kaip rodo skaičiavimai, iki pat šeštadienio vis dar daug kur ir dažnai palis.
Nuo sekmadienio–pirmadienio išaugus atmosferos slėgiui prasidės šiltesnių, sausų ir dažnai saulėtų orų laikotarpis.
Taigi, sąlygos grybams augti bei auginti bent kurį laiką ir toliau išliks geros.
Naujausi komentarai