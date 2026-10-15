Per šį medžioklės sezoną leista sumedžioti 318 vilkų

Toks aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės patvirtintas vilkų sumedžiojimo limitas nustatytas, atsižvelgus į mokslininkų, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones.
„Šiemet limitas šiek tiek didesnis nei pernai, tačiau apskaičiuotas taip, kad šios rūšies rūšies populiacijos apsauga vis dar išliktų saugiose ribose“, – sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31-osios. Išnaudojus leidžiamą sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau.
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos duomenimis, 2025–2026 metais Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 82 vilkų šeimos. 2022–2023 m. jų buvo ne mažiau kaip 91 šeima.
Ministerijos teigimu, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pastaraisiais metais mažėja, tačiau vis dar išlieka didelė. 2025 metais už vilų padarytą žalą išmokėta 144,7 tūkst. eurų kompensacijų. 2024 m. išmokėta 224 tūkst. eurų, 2023 m. – 230,2 tūkst. eurų, o 2022 m. – 290,5 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai