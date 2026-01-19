Šaltis tapo privalumu: ekstremalai lipa dirbtine ledo siena

Anot alpinistų, ekstremalus nuotykis dar smagesnis, kai siena sukurta jų pačių rankomis. Čekijos Viro vietovėje alpinizmo mėgėjai kasmet patys išlieja dirbtinę ledo sieną.
„Siena sukurta labai primityviai. Įrengėme tris siurblius, kurie iš upės pumpuoja vandenį ant šios uolos. Mums belieka tik tinkamai tą vandenį paskirstyti ant paviršiaus, kad neliktų tuščių vietų“, – pasakojo „ledo sienos“ klubo pirmininkas Slavek Matuska.
Dirbtinė ledo siena kyla net iki 40 metrų aukščio. Tiesa, tam būtinos tinkamos oro sąlygos.
„Pradedame tik tada, kai temperatūra nukrinta žemiau penkių laipsnių šalčio“, – aiškino S. Matuska.
Ledo siena traukia laipiotojus net ir saulei nusileidus. Tačiau organizatoriai tikino, kad viskas apgalvota ir saugu.
„Esame suskirstę dieną į tris ar keturias pamainas – po keturias valandas. Kopti leidžiama 12 valandų: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Yra dirbtinis apšvietimas, tad tai didžiulis privalumas, ypač darbo dienomis, kai laipiotojai gali atvykti po darbo“, – komentavo pašnekovas.
Kopimo maršrutų ilgis siekia nuo 15 iki 25 metrų, tad kiekvienas gali pasirinkti trasą pagal savo jėgas ir patirtį.
Naujausi komentarai