Ramiajame vandenyne užfiksuota rekordinė vandens temperatūra

Rugsėjį Ramiojo vandenyno lyginamajame matavimų regione pavadinimu „Niño 3.4“ paviršiaus vandens temperatūra pasiekė „visų laikų rekordą“ – 29,7 laipsnio Celsijaus, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos (ES) klimato kaitos tarnyba „Copernicus“. Ir visame pasaulyje vandenynų temperatūra buvo aukštesnė nei bet kada anksčiau.
„Copernicus“ duomenimis, vidutinė pasaulio vandenynų paviršiaus temperatūra praėjusį mėnesį siekė 21,05 laipsnio Celsijaus ir viršijo ankstesnį 20,92 laipsnio rekordą, užfiksuotą 2023 m. rugsėjį.
Atsakydama į naujienų agentūros AFP užklausą, „Copernicus“ nurodė, kad kol kas negalima pasakyti, ar dabartinis El Ninjas yra stipriausias per visą stebėjimų istoriją. Kadangi jūrų temperatūra kyla ir dėl klimato kaitos, istorinis palyginimas sudėtingas. Tačiau rugsėjo rodikliai rodo „išskirtinai stiprų El Ninją“, ypač turint omenyje, kad klimato reiškinys dar nepasiekė piko.
Kalbant apie oro temperatūrą, „Copernicus“ duomenimis, pasaulyje užfiksuotas antras šilčiausias rugsėjis nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje siekė 16,27 laipsnio Celsijaus – šis mėnuo buvo 1,63 laipsnio šiltesnis, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu.
2015 m. Paryžiaus klimato susitarime numatytas tikslas kiek įmanoma apriboti pasaulinį atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu. Pasak „Copernicus“ direktoriaus Carlo Buontempo, pasaulyje šiuo metu fiksuojami mėnesiai, kurių temperatūra viršija šią ribą. Dėl El Ninjo ši tendencija tikriausiai tęsis ir kitais metais.
„Ilgalaikės Paryžiaus susitarime nustatytos ribos viršijimas tėra laiko klausimas“, – perspėjo C. Buontempo.
Pasaulio meteorologijos organizacija (PMO) praėjusią savaitę pareiškė, kad dabartinis El Ninjas toliau stiprės ir gruodį greičiausiai pasieks piką. Tikėtina, kad dėl šio klimato reiškinio daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstymas, priklausomai nuo regiono, didins „sausrų ir potvynių riziką“.
El Ninjas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninjas pasireiškia kas dvejus–septynerius metus ir trunka nuo devynių iki dvylikos mėnesių.
Ekspertų teigimu, dėl bendro žmogaus sukeltos klimato kaitos ir El Ninjo poveikio 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais pasaulyje nuo stebėjimų pradžios.
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