Praūžė Miškininko dienos renginiai: stumbriukų krikštynos, elnių baubimas ir žygiai

Nuo elnių baubimo iki žygių istorijos takais
Šių metų Miškininko dienos šūkis „Nepraeik pro šalį“ kvietė stabtelėti ir iš arčiau pažinti mišką – jo gyvybę, istoriją, teikiamą naudą ir žmones, kurie juo rūpinasi. Renginių dalyviai galėjo ne tik pasivaikščioti miško takais, bet ir sužinoti, kaip atkuriami miškai, saugomos gamtinės vertybės, prižiūrima miško infrastruktūra bei užtikrinama priešgaisrinė miškų apsauga.
Viena įsimintiniausių rudens patirčių miške – elnių baubimo klausymosi vakarai – vyko Anykščių, Biržų, Jurbarko, Mažeikių, Ukmergės, Raseinių, Šilutės ir Panevėžio regioninių padalinių teritorijose. Pastarojo miškuose elnių baubimo susirinko paklausyti apie 150 dalyvių. Kuršėnų regioniniame padalinyje lankytojai turėjo galimybę ne tik išgirsti elnių rujos garsus, bet ir stebėti į šiltuosius kraštus besiruošiančias gerves.
Žygių takais žmones vedė miškininkai, pasakoję apie vietos gamtą, kraštovaizdį ir miško priežiūrą. Pėsčiųjų žygiai vyko nuo pajūrio pušynų iki Punios šilo, Meironų, Skrebio, Kidulių ir kituose pažintiniuose takuose. Į istorijos pažinimą pakvietė Švenčionėlių regioninio padalinio miškininkai – renginio dalyviai apžiūrėjo Adutiškio miške išlikusius Pirmojo pasaulinio karo fortifikacinius objektus.
Miškas atsiskleidė ir kaip kultūros bei atminties erdvė: žygiuose pristatytos laisvės kovų vietos, partizanų istorija ir miškininkų indėlis į šalies gyvenimą. O pajūriu žygiavę VMU Kretingos regioninio padalinio organizuoto žygio dalyviai vietoje planuotų 8 km įveikė net 10 km.
Pažintis su miško gyvūnais ir biologine įvairove
Miškininkų profesinės šventės renginiuose daug dėmesio skirta gyvūnijai ir biologinei įvairovei. Telšių regioninio padalinio teritorijoje lankytojai susipažino su „Žvėrinčiumi“, jo teritorijoje įrengtu nauju pažintiniu taku ir stovyklaviete.
Radviliškio regioninio padalinio Josvainių girininkijos svečiai lankė Skinderiškio Kęstučio Kaltenio dendrologinį parką, o Rokiškio regioniniame padalinyje vykusiose dirbtuvėse „Gamtos kūrėjai“ iš miške rastų medžiagų dalyviai kūrė savo miško talismanus.
Varėnos regioninio padalinio specialistai supažindino su Dzūkijos žemyninių kopų gamtinėmis vertybėmis ir paaiškino, kodėl svarbu išsaugoti atviras, retoms rūšims palankias buveines. Tauragės krašto sengirėse lankytojai daugiau sužinojo apie miškų tausojimą ir biologinės įvairovės išsaugojimą.
Pašilių stumbryne įvyko vienas didžiausių ir ilgiausias tradicijas turinčių Miškininko dienos renginių – stumbriukų vardynos. Šiemet į stumbriukų vardynas susirinko rekordiškai daug žmonių – daugiau nei 220. Renginio dalyviai turėjo progą susipažinti su stumbrų banda, iš arti pamatyti jauniklius ir vaišinti gyvūnus morkų, kopūstų bei burokų tortu. Šių metų birželį stumbryne gimusiems stumbriukams vaikai išrinko Gimės ir Gizmo vardus.
Mišką pažinti padėjo edukacijos ir specialistai
Miškininko dienos proga lankytojams duris atvėrė miško muziejai. Druskininkuose, miško muziejuje „Girios aidas“, vyko edukacijos vaikams ir suaugusiesiems, priviliojusios lankytojų net iš aplinkinių rajonų, o Kazlų Rūdos miško muziejuje pažintinę veiklą papildė pasivaikščiojimas miško taku.
Nemenčinės regioniniame padalinyje pristatyta miško gaisrų stebėsena, gesinimo darbai ir priešgaisrinė technika. Dubravos ir Panevėžio medelynuose lankytojai susipažino su miško sodmenų auginimu, sėklų ruošimu bei procesu, kurį turi nukeliauti sėkla, kol ji tampa mišku.
Šalčininkų regioniniame padalinyje surengtas orientavimosi žygis Petešos miške, kuriame dalyviai sprendė miškininkų parengtas užduotis ir žaismingai tikrino žinias apie mišką. Miškininko dienos renginiuose, kurie organizuoti visuose 25 VMU regioniniuose padaliniuose, sudalyvavo virš tūkstančio žmonių.
Pagrindinė šventė – Neringoje
Pagrindinė Miškininko dienos šventė rugsėjo 19 d. vyko Neringoje, vienuoliktojo festivalio „Sveika, Neringa!“ metu. Šventės programa Juodkrantėje kvietė patirti išskirtinę Kuršių nerijos gamtą – dalyviai leidosi į pažintinius žygius, išbandė miško terapiją, aplankė fotografijų parodą „Gamtos vertybės miškininko akimis“.
Juodkrantės prieplaukoje veikusi „Miško akademija“ pasiūlė edukacijas visai šeimai. Lankytojai mokėsi atpažinti sėklas, gyvūnų pėdsakus ir paukščių plunksnas, sužinojo, kaip nustatomas medžių amžius, susipažino su inkilais, miško sodinimu ir priešgaisrine technika. Ant renginio scenos vykusiose diskusijose aptarta atsakingo lankymosi miške svarba, žmonių ir gamtos poreikių derinimas bei miško poveikis žmogaus savijautai. Šventinį vakarą užbaigė atlikėjų Giedrės ir Andriaus Mamontovo su grupe koncertas. Skaičiuojama, kad iš viso šventėje apsilankė apie 3,5 tūkst. žmonių.
Miškininko dienos renginiai dar kartą parodė, kad miškas yra kur kas daugiau nei medžiai. Jis saugo biologinę įvairovę, pasakoja šalies istoriją, teikia poilsį ir įkvėpimą.
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