 Politikės kabinete – netikėtas svečias

Politikės kabinete – netikėtas svečias

2026-09-17 12:38 kauno.diena.lt inf.

„Netikėtas svečias!“ – vaizdu iš kabineto pasidalijo politikė Orinta Leiputė.

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Orinta Leiputė (kairėje)
Orinta Leiputė (kairėje) / P. Peleckio / BNS, O. Leiputės feisbuko nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnė O. Leiputė teigė, kad prieš kelias dienas savo kabinete, užuolaidoje, rado šikšnosparnio jauniklį. 

„Panašu, kad jis pats nelabai žinojo, kaip iš ten ištrūkti. Jį atsargiai įkurdinome nedidukėje dėžutėje ir iš kvietėme specialistus, kurie mažąjį svečią pasiims, pasirūpins juo ir tinkamai paleis į gamtą. Ką daryti, jei randate šikšnosparnį: nelieskite jo plikomis rankomis, jei reikia, saugiai izoliuokite nuo žmonių ir augintinių. Kreipkitės į specialistus, ypač jei radote jauniklį, sužeistą ar nusilpusį gyvūną. Šikšnosparniai yra saugomi laukiniai gyvūnai, todėl juos radus labai svarbu neliesti plikomis rankomis ir kreiptis į gyvūnų globos ar laukinės gamtos specialistus, kurie įvertins gyvūno būklę ir pasirūpins, kad jis saugiai grįžtų į gamtą“, – feisbuke rašė politikė.

Šiame straipsnyje:
Orinta Leiputė
Šikšnosparnis
kambaryje šikšnosparnis

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na na
Bet tai iki kokio lygio mūsų seimo nariai neturi ką veikti, o žurnalistai - apie ką rašyti. Be žodžių...
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