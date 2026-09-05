Paplūdimius užplūdo keisti padarai: žmonės iš pradžių nesuprato, kas sminga į odą

„Pradėjome gauti paplūdimių lankytojų pranešimų. Žmonės manė, kad į krantą išplaunamas stiklo pluoštas, nes smulkios kriauklelės smigo į jų odą“, – portalui „Chron“ pasakojo Harte tyrimų instituto bendruomenės ryšių direktorius Jace'as Tunnellas.
Pranešimų sulaukta iš Galvestono, Mustango salos ir Padre salos, todėl, pasak specialisto, šis reiškinys apima gana didelę Teksaso pakrantės dalį.
Atrodo nekaltai, tačiau gali skaudžiai įsmigti
Vadinamieji jūrų drugeliai iš tiesų yra pteropodai – mažytės atvirame vandenyne gyvenančios ir plaukiojančios jūrinės sraigės.
Pasaulyje žinoma daugiau kaip 160 jų rūšių, o dešimtys aptinkamos Meksikos įlankoje.
„Sraigės koja yra pakitusi į savotiškus „sparnus“, kurie leidžia jai plaukti vandenyje tarsi drugeliui“, – aiškino J. Tunnellas.
Būtent dėl šios savybės gyvūnai ir gavo neįprastą pavadinimą.
Vandenyje jų plonos ir beveik permatomos kriauklelės gali atrodyti visiškai nepavojingos, tačiau patekusios į krantą jos skyla į smulkias, adatas primenančias daleles.
„Kriauklelės yra aštrios ir gali lengvai įsmigti į odą“, – perspėjo specialistas.
Dėl to vaikščiojant basomis ar sėdint ant smėlio galima pajusti nemalonius dūrius.
Viename žiupsnyje – apie 50
Šių smulkių gyvūnų pakrantėje šiuo metu itin daug.
J. Tunnellas pasakojo viename tarp pirštų paimtame smėlio ir kriauklelių žiupsnyje suskaičiavęs apie 50 jūrų drugelių.
Vandenyno srovės, vėjas ir bangos gali sutelkti didžiulius kiekius smulkių dreifuojančių organizmų vienoje pakrantės vietoje.
Kodėl šįkart jų tiek daug išplauta kelių dešimčių kilometrų Teksaso pakrantėje, kol kas nėra visiškai aišku.
Pasak J. Tunnello, viena iš galimų priežasčių gali būti sumažėjęs vandenyje ištirpusio deguonies kiekis. Reiškinį taip pat galėjo lemti pasikeitusios vandenyno sąlygos ir srovės.
Paplūdimyje žmonės jautė keistus dūrius
Jūrų drugeliai yra svarbi jūrų ekosistemos dalis. Jais minta žuvys ir kiti jūrų gyvūnai, tarp jų – kai kurios banginių rūšys.
Tačiau dabar milijonams jų kriauklelių atsidūrus pakrantėje, poilsiautojai ėmė suprasti, kas sukėlė anksčiau nepaaiškinamus pojūčius.
Vienas žmogus, sureagavęs į J. Tunnello pranešimą, pasakojo neseniai vaikščiojęs Padre salos nacionalinės pakrantės paplūdimiu ir vis pajusdavęs po pėdomis keistus mažus aštrius dūrius.
Paaiškėjo, kad juos greičiausiai sukėlė smulkios jūrų drugelių kriauklelės.
Įdomu tai, kad šią vasarą Teksaso pakrantėje pasirodė ne vieninteliai „drugeliai“. Birželį virš Šiaurės Padre salos netoli Korpus Kristi miesto skraidė tūkstančiai amerikinių snapuotųjų drugelių. Manoma, kad staigų jų populiacijos pagausėjimą paskatino užsitęsusi sausra, kurią vėliau pakeitė smarkios liūtys.
Naujausi komentarai