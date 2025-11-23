 Palengvino žuvų įveisimo procesą valstybiniuose vandens telkiniuose

2025-11-23 14:50
ELTOS inf.

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos supaprastino žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose tvarką.

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, atnaujintos taisyklės numato, kad planuose numatytas žuvų rūšis į vandens telkinį bus galima įleisti be papildomo derinimo su pastarąja institucija, jei jų kiekis nebus didesnis daugiau kaip du kartus. Taip pat leidžiama įveisti tos pačios žuvų rūšies kito amžiaus nei planuose numatytas žuvis.

Visgi jei norima įveisti planuose nenurodytų rūšių žuvis arba jų kiekis yra du kartus didesnis nei numatytas planuose, žuvų įveisimas turės būti suderintas su ministerija.

Institucija taip pat pažymi, kad jei žvejybos ploto naudotojas dėl objektyvių priežasčių negali įgyvendinti žuvų veisimo plano, tą atlikti jis gali kitais kalendoriniais metais, kol galioja leidimas.

Specialistai rekomenduoja žuvis įveisti pavasarį ar rudenį, kol vanduo dar ne per šaltas.

