Naktį pažadino nesiliaujantis automobilio signalas: viduje laukė staigmena

Pasirodo, kad į „Toyota“ automobilį įlipęs juodasis lokys buvo jame įstrigęs ir desperatiškai bandė ištrūkti.
Neįprastas incidentas įvyko Gold Hile, Kolorado valstijoje, į šiaurės vakarus nuo Denverio. Šią vasarą panašių susidūrimų JAV Uoliniuose kalnuose fiksuojama gerokai daugiau. Dėl plačiai paplitusios sausros lokiams trūksta natūralaus maisto, todėl jie vis dažniau pasirodo prie gyvenamųjų namų, automobilių ir stovyklaviečių.
Trečią valandą nakties pažadino automobilio signalas
Tą naktį P. Sullivanas maitino savo kūdikį, kai išgirdo nesiliaujantį automobilio signalą.
Iš pradžių vyras pagalvojo, kad triukšmauja „išprotėjęs kaimynas“. Tačiau paaiškėjo, kad į kaimynystėje stovėjusį visureigį buvo patekęs juodasis lokys.
Gyvūnas sugebėjo atidaryti „Toyota“ dureles, tačiau patekęs į vidų nebegalėjo ištrūkti. Bandydamas išsilaisvinti lokys niokojo automobilio saloną ir nuolat užkliudydavo garso signalą.
„Automobilis visiškai sugadintas. Juo važiuoti nebegalima“, – pasakojo P. Sullivanas.
Galiausiai jo svainis prie durelių rankenos pritvirtino virvę ir iš saugaus atstumo jas atidarė. Lokys iššoko iš automobilio ir nubėgo į mišką.
Šįkart istorija baigėsi sėkmingai, tačiau panašios situacijos gyvūnams gali būti mirtinos. Neseniai Kolorado Springse automobilyje įstrigęs lokys nugaišo nuo karščio.
Lokius iš miškų gena maisto trūkumas
Milijonai žmonių JAV Uolinių kalnų regione gyvena lokių buveinėse arba visai šalia jų.
Šiemet didelę teritorijos dalį alina sausra, sumažinusi riešutų, uogų ir kitų augalų, kuriais minta lokiai, kiekį. Ieškodami maisto gyvūnai pradėjo nuklysti daug toliau nei įprastai.
Kolorado pareigūnai šiais metais užregistravo maždaug dukart daugiau lokių pastebėjimų ir konfliktų su žmonėmis nei įprastai.
Rekordinį alkanų lokių aktyvumą fiksuoja ir Naujosios Meksikos bei Jutos laukinės gamtos specialistai.
Kolorade juodieji lokiai paprastai laikosi kalnų ir jų papėdžių, tačiau šiemet jų pastebėta net lygumose – daugiau kaip valandos kelio automobiliu į rytus nuo Kolorado Springso.
„Lokiai nebūtinai pradėjo elgtis kitaip, tačiau jie tikrai tapo aktyvesni tose vietose, kur ieško maisto“, – sakė Kolorado laukinės gamtos pareigūnas Travisas Sauderis.
Pasak jo, kai lokiai nuklysta taip toli į rytus, jiems ten beveik nebelieka įprasto natūralaus maisto, pavyzdžiui, gilių ar laukinių vyšnių.
Didžiausia pagunda – žmonių šiukšlės
Gyvenamosiose teritorijose alkaniems lokiams maisto netrūksta.
Juos vilioja garažuose paliktas naminių gyvūnų maistas, lesyklos paukščiams, riebalų likučiai prie kepsninių ir kiti lengvai pasiekiami maisto šaltiniai.
Vis dėlto didžiausia problema – neuždarytos šiukšlių dėžės.
Kolorado parkų ir laukinės gamtos tarnybos duomenimis, būtent šiukšlės šiais metais yra svarbiausias veiksnys, pritraukiantis lokius prie žmonių.
Daugelis į gyvenamas teritorijas užklydusių lokių užmigdomi ir perkeliami į kitą vietą. Tačiau jei gyvūnas pripranta maistą sieti su žmonėmis, pareigūnams kartais tenka jį užmigdyti visam laikui.
Todėl laukinės gamtos specialistai dažnai kartoja taisyklę: „Pamaitintas lokys – miręs lokys.“
Gyventojai raginami nepalikti lauke nieko, ką gyvūnas galėtų palaikyti maistu.
Užfiksuota ir pavojingų išpuolių
Juodieji lokiai paprastai vengia žmonių ir laikomi mažiau pavojingais už didesnius grizlius. Dažniausiai jų susidūrimai su žmonėmis baigiasi sugadintu turtu, o ne užpuolimu.
Tačiau šią vasarą būta ir pavojingų atvejų.
Birželį Golden mieste Kolorado valstijoje juodasis lokys sekė paskui žygeivį, o vėliau jį užpuolė ir apdraskė.
Rugpjūčio 17-ąją netoli Veilo lokys prie daugiabučio apdraskė vyrą, išėjusį iš skalbyklos.
Po penkių dienų kalnuose į pietvakarius nuo Denverio jaunas lokys pargriovė ir apkandžiojo žveją. Gyvūnas vėliau buvo surastas ir nušautas.
Rugpjūčio 20 dieną Navajų tautos teritorijoje Naujojoje Meksikoje juodasis lokys užpuolė vyrą, kuris vėliau mirė. Policija lokį pašovė, tačiau jis pabėgo. Vėliau gyvūnas buvo rastas ir nugaišintas.
Jutoje šiemet nugaišinta daugiau nei trys dešimtys lokių
Didesnio gyvūnų aktyvumo pasekmės matomos visame regione.
Jutoje šiais metais jau nugaišinta daugiau kaip trys dešimtys lokių – tai daugiau nei per ankstesnius trejus metus kartu sudėjus.
Naujojoje Meksikoje laukinės gamtos pareigūnai ir leidimus turintys žemės savininkai šiais metais jau nugaišino 187 lokius. Tai didžiausias skaičius nuo 2011 metų.
Situaciją dar labiau apsunkina nepalankios gamtinės sąlygos.
Aukštutiniame Kolorado upės baseine, apimančiame Vajomingą, Koloradą, Jutą ir Naująją Meksiką, šių metų sniego danga buvo ploniausia nuo matavimų pradžios. Mokslininkų teigimu, žmogaus sukelta klimato kaita gerokai padidino tokių sąlygų tikimybę.
Be to, dideles lokių buveinių teritorijas sunaikino rekordiniai miškų gaisrai.
Biologinės įvairovės centro atstovė Samantha Miller pabrėžia, kad klimato kaitos ir žmonių bei laukinių gyvūnų konfliktų ryšys dar nėra iki galo ištirtas.
Kartais istorijos baigiasi ir laimingai
Ne visi susidūrimai su lokiais baigiasi tragiškai.
Laukinių gyvūnų specialistams tenka gelbėti našlaičiais likusius lokių jauniklius, kurie vėliau ruošiami savarankiškam gyvenimui gamtoje.
T. Sauderis pasakojo ne kartą lipęs netvirtomis kopėčiomis į medžius, kad pasiektų ten įsitaisiusius jauniklius.
Šią vasarą Steamboat Springse dirbęs Andy Kerriganas taip pat sulaukė netikėto svečio. Lokio jauniklis pro langą įlipo į jo sunkvežimį.
Vyras bandė triukšmu jį išgąsdinti, tačiau gyvūnas rado ant sėdynės paliktus pietus ir neskubėjo trauktis.
„Jis tarsi sakė: „Aš niekur neisiu“, – prisiminė A. Kerriganas.
Galiausiai vyrui pavyko lokį išvyti.
O Gold Hile automobilyje įstrigęs lokys, pasak P. Sullivano, atrodė tiesiog laukiantis, kol kas nors jam padės.
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