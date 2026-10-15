 Lietuvos zoologijos sodas pristatys augantį rutulinio šarvuočio jauniklį

Lietuvos zoologijos sodas pristatys augantį rutulinio šarvuočio jauniklį

2026-10-15 06:36
ELTOS inf.

Lietuvos zoologijos sodas ketvirtadienį pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį, sėkmingai įveikusį pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą.

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<span>Lietuvos zoologijos sodas pristatys augantį rutulinio šarvuočio jauniklį</span>
Lietuvos zoologijos sodas pristatys augantį rutulinio šarvuočio jauniklį / Asociatyvi M. Vizbaro / BNS nuotr.

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Sustiprėjęs jauniklis kartu su mama Marilyn Monroe ir tėvu Johnu jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją.

Pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo egzotariumo gyvūnų priežiūros specialistai Vytautas Ivanauskas ir Domantas Grybauskas plačiau papasakos apie rutulinių šarvuočių rūšies situaciją gamtoje, išskirtines šių gyvūnų savybes, jauniklio pirmąsias gyvenimo dienas ir jo priežiūrą.

Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis – Lietuvos zoologijos sodo duomenimis, apie 45 proc. jų neišgyvena.

Šiame straipsnyje:
šarvuotis
jauniklis
zoologijos sodas
gyvūnų priežiūra

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