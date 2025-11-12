Lietuvoje pavasarį žydinčios gėlės neša milijonus

Kurdiškuose Irano regionuose, šalies šiaurės vakaruose, klimatas tikrai ne pats maloniausias. Vasaros karštos ir sausos, o žiemos šaltos. Tačiau būtent tokiomis sąlygomis gerai auga ir žydi sausras ištveriantys paprastieji daržiniai krokai. Iš jų žiedų purkų surenkamas ryškiai oranžinis šafranas.
Irano ūkininkai, spaudžiami visai šaliai taikomų ekonominių sankcijų, plečia krokų laukus, nes Iranas pagamina net 90 procentų šio prieskonio ir sėkmingai jį eksportuoja.
„Jau antri metai, kai sodiname šafraną. Tam skyrėme keturiolika–penkiolika hektarų. Praėjusiais metais užsodinome dešimt hektarų. Kadangi tai buvo pirmieji metai, derlius siekė apie penkis–šešis kilogramus, bet šiemet tikimės gerokai daugiau“, – pasakojo ūkininkas Ihsan Saboori.
Krokų laukai išdžiūvusių kalnų fone atrodo labai savotiškai – čia beveik niekas neauga, ir tik laiku pasodinus svogūnėlius bei tinkamu metu juos palaisčius, vėlų rudenį pražysta milijardai melsvų krokų žiedų.
„Du didžiausi iššūkiai, susiję su šafrano auginimu mūsų Kurdistane, yra klimato kaita ir pelės. Klimato kaita, deja, pastaruoju metu sustiprėjo, pavyzdžiui, rudens ir šaltų orų pradžia vėlavo. Dėl to pablogėjo produkto kokybė ir sumažėjo kiekis. Kitas iššūkis, su kuriuo susiduriame – pelės“, – kalbėjo ūkininkas Khalid Batmani.
Vietos pelėms šafrano laukai – tikras rojus, nes tokių didelių ir maistingų svogūnėlių čia niekada nebuvo. Kita vertus, ūkininkai sugeba su tuo susitvarkyti. Svarbiausia – nemažas uždarbis, nes tona šafrano kainuoja iki milijono dolerių.
„Telaimina juos Dievas, jie moka mums atlyginimus – kasdien gauname 700 tūkstančių rialų. Į darbą ateiname devintą ryto ir dirbame iki penktos vakaro“, – pasakojo darbininkė Mina Sadqi.
Tai reiškia, kad net ir ekonominės krizės bei labai didelės infliacijos sąlygomis Irane, krokų žiedų skynėjai per dieną gali uždirbti apie 15 eurų. Šioje Irano provincijoje tai milžiniški pinigai.
Kita vertus, šis darbas trunka tik kelias savaites per metus. Be to, reikia nepamiršti, kad norint surinkti vieną kilogramą šafrano, reikia nuskinti mažiausiai 200 tūkstančių žiedų ir išrankioti iš jų siūlo formos ryškiai oranžines purkas – nes tai ir yra šafranas.
