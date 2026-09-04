Labai neįprastas vaizdelis: galvojau, kad vaidenasi nuo pat ryto

„Nors dažniausiai būna pastebimos katės ar paukščiai, bet šį kartą vaizdas mūsų specialistę labai nustebino: „kai pamačiau, galvojau, vaidenasi nuo pat ryto“, – rašė tarnybos specialistai.
Rugsėjo 3-iosios rytą čia buvo apsilankę net trys laputės. Visos meteorologijos stotys yra aptvertos tvora, tačiau pro tvoros vartų apačią smulkesni žvėreliai (pvz., kiškiai, ežiai) gali lengvai pralysti.
„Sunku pasakyti, kas tokio pūstauodeges atviliojo prie meteorologinių prietaisų (galbūt aikštelėje ar prie jos buvę graužikai), tačiau net tris laputes savo teritorijoje stebime pirmą kartą. Panašu, jog jos šią teritoriją pažįsta ganėtinai gerai, nes vėliau stoties aikštelę nesunkiai paliko“, – feisbuke rašė tarnyba.
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