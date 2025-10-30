Kodėl musė cėcė nepuola zebrų, bet pražudo žmones

Mirtina miegligė: kai kūnas užmiega, bet nebeprabunda
Musė cėcė – iš pažiūros paprasta musė, gyvenanti tik apie mėnesį. Tačiau jos seilėse slypi tūkstančiai toksinų ir mirtiną ligą sukeliančių parazitų.
Pirmieji užsikrėtimo požymiai dažniausiai būna nekalti: karščiavimas, galvos skausmas, nuovargis. Vėliau žmogus ima prarasti realybės pojūtį – sąmonė ima „migti“, koordinacija sutrinka, o galiausiai auka pradeda užmigti net viduryje pokalbio ar valgydama. Ši būklė vadinama mieglige (angl. sleeping sickness).
Negydoma liga beveik visada baigiasi mirtimi. Pavojingiausia tai, kad vabzdžio įkandimo žmogus dažnai net nepajunta – simptomai išryškėja tik po kelių dienų ar savaičių.
Kodėl cėcė nekanda zebrų
Įdomu tai, kad musė cėcė puola tiek laukinius, tiek naminius gyvūnus – ypač galvijus. Tačiau zebrai – išimtis.
Mokslininkai nustatė, kad jų dryžuotas kailis sukuria optinę iliuziją, kuri dezorientuoja vabzdį. Cėcė paprasčiausiai nesugeba rasti tinkamos vietos įkąsti.
Kur gyvena šis pavojingas vabzdys
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), musė cėcė paplitusi Užsachario Afrikoje. Didžiausia rizika kyla žvejams, piemenims, medžiotojams ir kaimų gyventojams, kurie kasdien priversti būti gamtoje.
Ne visos musės perneša ligą, tačiau jei infekcija įsitvirtina, protrūkiai gali plisti žaibiškai. PSO duomenimis, per pastarąjį šimtmetį miegligė sukėlė tris dideles epidemijas, o 2016–2020 m. net 55 milijonams žmonių grėsė užsikrėtimas.
Ar yra gydymas?
Nors miegligė – itin pavojinga, laiku suteikta medicinos pagalba gali išgelbėti gyvybę. Ankstyvoje stadijoje liga dar gydoma vaistais, tačiau vėliau, kai parazitai pažeidžia smegenis, pasveikti beveik neįmanoma.
