Klausk specialisto: ar įteisinote vandens gręžinius?

– Kaip bus išsiaiškinta, ar žmogaus privačioje valdoje yra neteisėtas gręžinys? Ar bus tikrinama, ar tik laukiama pranešimų (skundų)? Kokios bus sankcijos? Kas administruos šį patikrinimų procesą?
– Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatomis, siekiant vykdyti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją, atskleisti ir ištirti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (taip pat ir dėl žmogaus privačioje valdoje esančio galimai neteisėto gręžinio), gali būti vykdomi:
• reidai – be išankstinio aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnų įspėjimo nuotoliniu būdu arba atvykus į tam tikrą teritoriją atliekama jos apžiūra;
• neplaniniai patikrinimai, kurių pagrindu gali būti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 13 dalyje nurodyti atvejai (vienas iš jų – gavus skundą).
Administracinė nuobauda skiriama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 262 straipsnio 23-1 dalį: „Žemės gelmių registre neįregistruotos geoterminių gręžinių sistemos, neįregistruoto požeminio vandens gavybos gręžinio, neįregistruoto angliavandenilių gręžinio naudojimas užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų“. Vadovaujantis ANK 589 straipsnio 31 dalies nuostatomis pagal ANK 262 straipsnio 23-1 dalį, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka Aplinkos apsaugos departamento (AAD) aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnai.
Ekonominė sankcija juridiniams asmenims pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 114 straipsnio 4 dalį: „Žemės gelmių registre neįregistruotos geoterminių gręžinių sistemos, neįregistruoto požeminio vandens gavybos gręžinio ir (ar) angliavandenilių gręžinio naudojimas užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų“. Vadovaujantis Įstatymo 37 straipsnio 1 ir 7 dalies nuostatomis pažeidimus pagal Įstatymo 114 straipsnio 4 dalį tiria AAD aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros principais (prevencijos ir atsakomybės neišvengiamumo) galimų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų užkardymą (taip pat ir neteisėtų gręžinių įrengimo, naudojimo) vykdo AAD aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnai.
– Situacija: senas žmogus, nelabai supratęs, kad tai reikia padaryti, ir neturintis, kas padeda jam, daug metų naudojasi neįteisintu gręžiniu savo reikmėms ir daržui laistyti. Jeigu paaiškėjus situacijai jis privalės įteisinti gręžinį, kiek jam tai kainuos, ar mokės baudas? Ar galės tikėtis kažkokių nuolaidų, išimčių, nes yra senas ir vienišas?
– Pasibaigus Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiui, nelieka teisinės prielaidos asmenims įregistruoti anksčiau (neteisėtai) įrengtus neregistruotus gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius Žemės gelmių registre.
Asmenims (pagal pateikiamą situaciją fiziniams asmenims) anksčiau įrengusiems, bet Laikinajame įstatyme nustatyta tvarka ir terminais neįregistravusiems Žemės gelmių registre gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių, kyla administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 262 straipsnio 23 1 dalį.
Taip pat Laikinajame įstatyme nustatyta tvarka ir terminais neįregistravus neteisėtai įrengtų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių, atsiranda pareiga juos likviduoti Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Gręžinius likviduoti gali fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, turinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą.
Atkreiptinas dėmesys, kad AAD pagal kompetenciją yra aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija – t. y. nevykdo ūkinės ar paslaugų teikimo veiklos, susijusios su požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo darbais ir neturi duomenų apie minėtų darbų įkainius.
Atsakomybių taikymas pagal ANK yra susijęs su administracinės teisenos procesu, kuris reglamentuotas ANK nuostatomis, ir tik jo metu įvertinus visų aplinkybių visumą galima spręsti dėl atsakomybės taikymo.
Gręžinys ir šulinys – ne tas pats
Tai skirtingi įrenginiai. Šachtinių šulinių registruoti nereikia, Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo nuostatos taikomos tik neįregistruotiems Žemės gelmių registre arba registruotiems, tik neturintiems aktualių duomenų apie gręžinio savininką, gręžiniams įteisinti.
Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos apraše nurodyta, kad „Požeminis vandens gręžinys – įrenginys, skirtas požeminio vandens gavybai, monitoringui ar tyrimams.“, o „Gręžinys – gręžskylė, kurioje arba kurios dalyje sumontuoti tam tikro skersmens ir konstrukcijos vamzdžiai.“
Svarbu žinoti, kad įteisinimo reikalavimai taikomi ne tik giluminiams gręžiniams, bet ir vadinamosioms „vandens adatoms“ – seklioms, dažnai soduose ar sodybose naudojamoms konstrukcijoms, dar vadinamoms adatiniu gręžiniu, Abisinijos pompa ar „mini gręžiniu“. Nors jos atrodo paprastesnės, pagal įstatymą jos prilyginamos gręžiniams ir taip pat privalo būti registruojamos.
Lietuvos higienos normoje HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, apibrėžta, kad „Individualus šulinys, individuali versmė – šulinys, versmė, kurių vanduo vartojamas viename namų ūkyje.“ O Statybos techniniame reglamente STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ nurodoma, kad „šachtinis šulinys – vertikalus 1,0–3,0 m skersmens kastinis šulinys, betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis, gruntiniam vandeniui paimti“.
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba
Skaičių kalba
2026 m. liepos 31 d. duomenimis, daugiausia gręžinių buvo įteisinta Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų, Klaipėdos, Molėtų, Šalčininkų ir Kauno rajonuose.
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba
Jeigu pasikeitė savininkas
Pasikeitus registruoto gręžinio savininkui, būtina atnaujinti duomenis Žemės gelmių registre. Norint tai padaryti, reikia Lietuvos geologijos tarnybai pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius nuosavybės teisę į gręžinį.
Kai gręžinys yra nuosavame žemės sklype, fiziniai asmenys turi pateikti to sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, dovanojimo sutartį, paveldėjimo ar kitus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į žemės sklypą; juridiniai asmenys gali pateikti reorganizacijos dokumentus, pirkimo–pardavimo sutartį; viešojo vandens tiekėjai turi pateikti savivaldybės akcijų didinimo sutartis, savivaldybės sprendimus, potvarkius dėl nuosavybės perdavimo.
Kai gręžinys yra kaimyniniame sklype, reikia pateikti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu joje aiškiai nurodyta gręžinio dalies nuosavybės pirkimo informacija (pvz., gręžinio dalies pirkimo–pardavimo sutartis).
Kai gręžinys yra valstybinėje žemėje ir nėra išlikusių jokių dokumentų apie jo nuosavybės perdavimą konkrečiam asmeniui, tuomet būtina atlikti nuosavybės teisės į bešeimininkį daiktą įgijimo procedūras. Bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Būtina atlikti ir nuosavybės teisių į gręžinį įgijimą pagal įgyjamąją senatį.
Svarbu visais atvejais: išrašas iš VĮ Registrų centro nėra nuosavybę patvirtinantis dokumentas.
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba
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