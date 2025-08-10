Keliaujate į užsienį – pasirūpinkite ir augintinio pasu

Kelionė ES – paprastesnė
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad kelionės su gyvūnu augintiniu (kate, šunimi, šešku) ES gana aiškiai reglamentuotos, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir užkirstas kelias ligoms plisti (ypač pasiutligei).
Kiekvienas gyvūnas augintinis privalo turėti gyvūno pasą (ES gyvūno augintinio pasas), augintinis turi būti paženklintas, vakcinuotas nuo pasiutligės.
Jeigu keliaujate ne komerciniais tikslais, svarbu žinoti, kad vienos kelionės metu leidžiama vežtis ne daugiau kaip penkis gyvūnus augintinius. Šis apribojimas taikomas siekiant užtikrinti, kad gyvūnų augintinių vežimas tikrai būtų asmeninis, susijęs su jų savininku, o ne turėtų komercinių tikslų.
Būtinas gydymas
Jeigu iš Lietuvos su šunimi vykstate į Jungtinę Karalystę, Šiaurės Airiją, Maltą, Suomiją, Norvegiją, prieš išvyką privaloma jį gydyti nuo Echinococcus multilocularis t. y. 2,3–3,2 mm ilgio parazito, kurį dažniausiai platina lapės, rečiau – šunys, vilkai ir katės. Iš gyvūnų žarnyno atitrūkę kaspinuočio nareliai su kiaušinėliais patenka į aplinką (ant žemės, žolės, į vandenį ir kt.).
Išbrauktos iš sąrašo
VMVT taip pat pažymi, kad pernai rugsėjį Rusija ir Baltarusija buvo išbrauktos iš veiksmingai įgyvendinančių pasiutligės reikalavimus šalių sąrašo, todėl nuo 2024 m. rugsėjo 14 d. atvykstant iš šių šalių gyvūnui augintiniui būtina atlikti pasiutligės antikūnų tyrimą.
Svarbu akcentuoti, kad pasiutligės antikūnų tyrimui kraujo mėginys turi būti paimtas praėjus ne mažiau kaip 30 dienų po vakcinacijos (jei tai pirma vakcinacija) nuo pasiutligės ir likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki veterinarijos sertifikato išdavimo ir įvažiavimo į ES. Šie tyrimai turi būti atliekami patvirtintose laboratorijose.
Naujausi komentarai