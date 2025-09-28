Išmatuokite savo augintinio laimę

Išmatuoti įmanoma
Skaičiai rodo, kad problema išlieka aktuali, todėl šiemet nuspręsta kalbėti apie esmę – iš ko susideda augintinio laimė. Dažnai sakoma, kad laimės ar meilės išmatuoti neįmanoma, tačiau yra kitaip, ypač kai kalbame apie mūsų augintinius. Laimę išmatuoti įmanoma ir tai padaryti gana paprasta. „100 laimės centimetrų“ – tai vizualus ir aiškus būdas iliustruoti, kiek laimės galime suteikti savo augintiniui.
Viskas šeimininko rankose
Augintinio laimė tiesiogiai priklauso nuo šeimininko atsakingumo. Kai augintinis yra paženklintas ir užregistruotas, socializuotas, paskiepytas, tinkamai šeriamas ir prižiūrimas taikant atsakingą dauginimosi kontrolę, tuomet galime drąsiai sakytii: šeimininkas yra atsakingas, o augintinis – laimingas.
„Augintinio laimė iš tiesų yra jo šeimininko rankose. Jei bent viena iš šių atsakomybės dalių neįgyvendinta, pavyzdžiui, augintinis negydomas, kai serga, neturi saugaus guolio ar nesocializuotas ir bijo jį supančios aplinkos, vadinasi, laimės centimetrai dar neužpildyti. Kviečiame pasinaudoti augintinio laimės liniuote, atkreipti dėmesį į tai, ko dar trūksta iki visiškos laimės“, – ragina VMVT Gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Gintarė Mockevičienė.
Kas sudaro augintinio laimės centimetrus? Įsivaizduokime liniuotę, kurioje kiekviena atkarpa žymi svarbiausią gyvūno gerovės aspektą. Laimės kelias prasideda nuo pamatinio dalyko – sveikatos – ir pamažu auga, kol pasiekia pilnatvę: meilę ir dėmesį.
0–20 cm – sveikata
Pirmasis laimės matas – visokeriopa, visą augintinio gyvenimą lydinti veterinarinė priežiūra. Ji apima ne tik skiepus nuo pasiutligės ir kitų pavojingų ligų, bet ir veterinarijos gydytojo nurodymų vykdymą, ligų prevenciją ir nuolatinę augintinio sveikatos stebėseną. Skiepai apsaugo nuo pavojingų ir dažnai mirtinų ligų (pavyzdžiui, pasiutligės, parvoviruso, maro). Vakcinuotas augintinis turi stipresnį imunitetą, rečiau serga ir gyvena ilgiau. Be to, ligų prevencija yra kur kas pigesnė nei jų gydymas – tai būtina apsauga gyvūnui ir ramybė šeimininkui.
20–40 cm – saugumas
Paženklintas ir užregistruotas augintinis visuomet ras kelią namo, o veterinarai, gyvūnų prieglaudos ar institucijos gali lengvai identifikuoti šeimininką. Tai stipriai mažina prieglaudų krūvį ir gyvūnų kančias. Šis žingsnis itin svarbus.
40–60 cm – atsakomybė
Kastracija ar kita taikytina atsakinga dauginimosi kontrolė padeda išvengti nereikalingų palikuonių ir benamystės. Tai atsakingo šeimininko sprendimas. Gyvūnų savininkai, išskyrus asmenis, užsiimančius gyvūnų veisimu, privalo užtikrinti, kad jų laikomi augintiniai nekontroliuojamai nesidaugintų.
60–80 cm – laimės link
Saugiai apgyvendintas, laiku pašertas, jei tai šuo – reguliariai vedžiojamas, įtraukiamas į žaidimus ir socializuojamas augintinis – tai tik dalis kasdienės priežiūros, kuri užtikrina jo gerovę. Pasivaikščiojimai patenkina natūralų judėjimo poreikį, o žaidimai lavina fizinius įgūdžius ir protą. Socializacija su kitais gyvūnais ir žmonėmis padeda gyvūnui jaustis saugiai, būti draugiškam ir tinkamai elgtis įvairiose situacijose. Tokia priežiūra ne tik stiprina gyvūno sveikatą ir emocinę pusiausvyrą, bet ir kuria tvirtą, pasitikėjimu grįstą ryšį tarp šeimininko ir augintinio.
80–100 cm – pilnatvė
Svarbiausia – nuoširdus šeimininko rūpinimasis. Bendravimas, kantrybė ir kasdienis ryšys ugdo pasitikėjimą, skatina gerą elgesį ir suteikia gyvūnui emocinę pusiausvyrą. Tuomet augintinis, apgaubtas meilės ir dėmesio, jaučiasi saugus ir laimingas.
Nelikite abejingi
• Į VMVT kreipkitės dėl gyvūnų gerovės ir sveikatos pažeidimų: jei gyvūnas laikomas netinkamomis sąlygomis, neturi prieigos prie vandens ar maisto, negali pasislėpti nuo šalčio ar karščio, yra sulysęs, sergantis ar sužalotas, vykdoma nelegali veisimo veikla – [email protected] ,1879 arba +370 5 242 0108, pranesimai.vmvt.lt.
• Į savivaldybę kreipkitės dėl aplinkos higienos ir bendros tvarkos pažeidimų: kai gyvūnų laikymas daugiabutyje ar bendro naudojimo patalpose kelia smarkų diskomfortą kaimynams (stiprūs kvapai, perteklinis gyvūnų skaičius ir pan.), vedžiojamas be pavadėlio.
• Į policiją kreipkitės, jei matote gyvūno kankinimą, tyčinį žalojimą ar situacijas, kai kyla tiesioginis pavojus jo gyvybei. Policijos pareigūnai į tokias situacijas reaguoja nedelsdami.
