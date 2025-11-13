Internautus nustebino šuo vadybininkas

Parduotuvės vadybininkas – šuo vardu Henhanas, aprengtas kostiumu ir su auksine grandine ant kaklo. Šuns veislė – labradoras.
Jį dažniausiai galima pamatyti sėdintį prie kasos ir aptarnaujantį klientus.
Po tiesioginių transliacijų socialiniuose tinkluose jis greitai išpopuliarėjo, o jį pamatyti norintys žmonės plūsta iš visur.
Parduotuvę vyras atidarė po sunkios ligos, kai gydytojai uždraudė dirbti sunkų fizinį darbą. Nuo tada šuo visur keliauja kartu su šeimininku.
„Jam labai patinka gulėti ant mažos lovelės šalia manęs. Kai tik įeina klientas, jis pakelia galvą ir mėgaujasi, kai jį paglosto. Pamažu pradėjo pats šokti prie žmonių ir su jais bendrauti – taip ir tapo vadybininku“, – pasakojo parduotuvės savininkas Li Xuge.
„Matydavau šunį internete ir dabar labai džiaugiuosi jį pamačiusi gyvai“, – teigė moteris.
Pradėjus su klientais bendrauti ir Henhanui, pirkėjų srautas gerokai išaugo, o pardavimai padidėjo net penkis kartus.
