Europoje bus regimas Mėnulio užtemimas, tačiau dangaus stebėtojams teks keltis anksti

Orų prognozė taip pat nepalanki. Pavyzdžiui, Vokietijos orų tarnyba (DWD) nesuteikia vilties, kad bus giedra, nes iš vakarų artės debesys, liūtys ir perkūnija.
Jei matomumas bus geras, dalinio užtemimo pradžią bus ypač lengva pamatyti, aiškino Žvaigždžių stebėtojų asociacijos pirmininkas Uwe Pilzas. Pasak jo, Mėnulis bus aukštai danguje, naktis vis dar bus tamsi. Tačiau užtemimui tęsiantis pradės brėkšti aušra.
Mėnulio pilnatis pateks į Žemės šešėlį ir jame atsidurs iki maždaug 94 proc. jo regimojo skersmens. Mėnulis iš Žemės šešėlio išnirs 5.52 val. Grinvičo laiku. Tuo metu Mėnulis jau bus nusileidęs visoje Vokietijoje.
Latvijos sostinėje Rygoje užtemimas prasidės 5.34 val., Mėnulis nusileis 6.22 val., tuo metu maždaug pusė jo disko bus Žemės šešėlyje.
Pasak astronomų, 2026-ieji yra vieni įspūdingiausių per pastarąjį dešimtmetį metų, kupini astronominių įvykių. Latvijos danguje taip pat tikimasi pamatyti ryškias planetas, planetų paradą ir meteorų lietų.
Rugpjūčio 12 d. buvo matomas dalinis Saulės užtemimas, astronomų apibūdintas kaip vienas įspūdingiausių pastaraisiais metais, per jį Mėnulis uždengė iki keturių penktadalių Saulės skersmens.
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