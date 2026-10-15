„Dėmesio!“: vėl pastebėta meška, gyventojams – įspėjimas

„Dėmesio! Vakar vėlai vakare netoli Šiaulių, prie Einoraičių, Pakapės medžiotojų būrelio medžioklės plotuose, medžiotojo L. Laurušo gyvūnų stebėjimo kamera užfiksavo rudąjį lokį. Šios vietovės gyventojus raginame būti budrius ir, pastebėjus lokį, prie jo nesiartinti“, – ketvirtadienio popietę pranešė nevyriausybinė organizacija „Ekosistemų apsaugos centras“.
Internautai juokavo, kad meškutė saugo miškus ir jų gėrybes.
„Gerai, kad įspėjot nesiartinti, o tai visi pultų paglostyti...“ – teigė Linas.
„Ir iki čia atėjo, o aš toje pusėje eidavau grybauti. Ate, grybai, būsite saugūs“, – rašė Alma.
„Šaunuolė meškutė – reikia miškus saugoti, kad nepjautų“, – pridūrė Ilona.
Raimondas teigė, kad Panevėžio rajone taip pat vaikšto meškutė.
Pastebėjus mešką, specialistai pataria išlaikyti saugų atstumą, nebandyti prie jos artėti ir nedaryti staigių judesių.
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