Australijoje migruoja raudonieji krabai

Prieš savaitę prasidėjusios pietų pusrutulio vasaros liūtys paskatino kasmetinę raudonųjų krabų odisėją link vandenyno pakrantės.
Kalėdų salos nacionalinio parko laikinoji vadovė Alexia Jankowski teigė, kad mažoje Australijos saloje Indijos vandenyne gyvena iki 200 mln. endeminių krabų, taip pat žinomų kaip gecarcoidea natalis.
Manoma, kad bent pusė jų iš savo miško urvų keliaus į pakrantę – veisimosi vietą.
Maždaug 1,2 tūkst. salos gyventojų paprastai daro viską, kas įmanoma, kad nuo kelių nuvalytų raudonųjų vėžiagyvių kilimą.
„Jei paliksite atviras namų duris, grįžę rasite kambarius užtvindytus raudonais krabais. Kai kurie žmonės, ryte norėdami išvažiuoti automobiliu iš kiemo, turi išgrėbti krabus, nes kitaip negalės išvažiuoti jų nesužeidę“, – pasakojo A. Jankowski.
Pakrantėje patinai krabai iškasa urvus, kur patelės dvi savaites deda kiaušinius, kurie į vandenyną turėtų išplaukti lapkričio 14 arba 15 d. potvynio metu, per paskutinį mėnulio ketvirtį.
Ikrai mėnesį plaukioja vandenyno pakrantėje, kol į Kalėdų salą grįžta jau maži krabiukai.
