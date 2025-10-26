Iš dangaus krisdavo „ledo bombos“: kas iš tiesų nutinka su lėktuvo tualeto turiniu

„Juodas lietus“
Šiandien atrodo neįtikėtina, bet anksčiau lėktuvų tualetai buvo toli gražu ne tokie higieniški, kaip dabar.
Pora iš Niujorko priemiesčio net tapo nemalonaus incidento liudininkais, kai virš jų namo praskridus lėktuvui iš dangaus pabiro „juodas lietus“. Iš pradžių jie manė, kad tai aviacinis kuras, tačiau policija greitai paaiškino: tai buvo... fekalijos.
Tokių istorijų anksčiau pasitaikydavo visame pasaulyje. Ir ne – tai nebuvo vienkartiniai įvykiai. Iki 1960-ųjų niekas rimtai nesvarstė, kaip saugiai tvarkyti išmatas ore.
Kibirai ir „švilpiantys klozetai“
Pirmieji lėktuvų tualetai atrodė taip, kaip šiandien net neįsivaizduotume: jokio nuleidimo, jokios uždaros sistemos. Tik kibiras ir pisuaras su vamzdžiu, vedančiu už borto.
Mėlynas skystis ir „ledo bombos“ iš dangaus
Vėliau atsirado vadinamosios cheminės sistemos, kuriose buvo naudojamas mėlynas antiseptinis skystis. Jis tirpdydavo atliekas ir naikindavo kvapus. Tačiau ši sistema turėjo ir tamsiąją pusę.
Skystis buvo sunkus, brangus, o vamzdžiai kartais prakiurdavo. Kai tokia mišrainė patekdavo į lėktuvo išorę ir užšaldavo, susidarydavo „mėlynas ledas“ – kietos masės gabalai, kurie leisdamiesi atitirpdavo ir nukrisdavo ant žemės. Kartais – tiesiai ant namų.
Taip gimė garsioji frazė blue ice – visų aviacijos sanitarinių nelaimių simbolis.
Kaip veikia šiuolaikinis vakuuminis tualetas
Tik 1980-aisiais situacija kardinaliai pasikeitė. Amerikiečių inžinierius Jamesas Kemperis 1976 m. užpatentavo vakuuminio nuleidimo sistemą, o netrukus ją įsigijo „Boeing“.
Dabar viskas vyksta paprastai: paspaudžiate mygtuką, ir stiprus garsas praneša, kad vakuumas įtraukia viską į specialų sandarų baką. Niekas neišmetama į orą – atliekos saugiai keliauja į talpyklą lėktuvo gale, kurios vidus padengtas teflonu, kad niekas nepriliptų.
Tik nusileidus orlaiviui, prie šio bako prijungiama žarna, ir visas turinys išsiurbiamas į oro uosto kanalizaciją. Jokio mėlyno ledo, jokių bombų iš dangaus.
Tualetas gali nutupdyti lėktuvą
Specialistai perspėja: nebandykite mesti į tualetą to, ko nemestumėte namuose. Užsikimšęs vakuuminis vamzdynas gali išvesti visą sistemą iš rikiuotės, o keleiviams teks laukti iki nusileidimo.
Aviacijos istorijoje yra buvę atvejų, kai dėl sugedusio tualeto teko net priverstinai leistis. Dažniausia kaltininkė – sauskelnė, užstrigusi vakuumo vamzdyje.
