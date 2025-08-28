Šachmatų stovykla: mąstymas, strategija, atkaklumas

Stovykla subūrė jaunuosius šachmatų mylėtojus, kurie keletą dienų praleido ne tik prie šachmatų lentos, bet ir aktyviai leisdami laiką gryname ore.
Kiekviena diena stovykloje vaikai sprendė šachmatinius uždavinius, mokėsi skirtingų strategijų, gilinosi į profesionalių partijų analizę.
Mokytoja skatino ne konkuruoti, o mokytis vieniems iš kitų.
„Stebint vaikus, žaidžiančius šachmatais, matai, kaip jie keičiasi – tampa labiau susikaupę, gebantys priimti sprendimus ir mąstyti keliais žingsniais į priekį“, – kalbėjo stovyklos organizatorė, šachmatų mokytoja Zhanna Kryzhanovska.
Po intensyvių šachmatinių veiklų buvo metas pajudėti.
Estafetės, judrieji žaidimai, kvadratas – visa tai padėjo vaikams ne tik atsipalaiduoti, bet ir stiprinti komandinio žaidimo gebėjimus.
Mums svarbu, kad stovykla būtų visapusiškai naudinga.
„Vaikams reikia pusiausvyros – šachmatai lavina protą, kritinį mąstymą, o judrieji žaidimai stiprina kūną. Mums svarbu, kad stovykla būtų visapusiškai naudinga", – dalijosi stovyklos organizatorė.
Šachmatų stovykla vaikams buvo ne tik atostogų nuotykis, bet ir puiki proga pažinti save, lavinti svarbiausius gebėjimus, sustiprinti draugystės ryšius.
„Kai kuriems – tai tik pradžia į didesnį šachmatų kelią, o kitiems – dar vienas įsimintinas vasaros puslapis.", – dalijosi stovyklos organizatorė.
Šachmatų stovykla vaikams buvo ne tik atostogų nuotykis, bet ir puiki proga pažinti save, lavinti svarbiausius gebėjimus, sustiprinti draugystės ryšius.
Kai kuriems – tai tik pradžia į didesnį šachmatų kelią, o kitiems – dar vienas įsimintinas vasaros puslapis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
