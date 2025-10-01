Klaipėdos universitetas – žvilgsnis į ateitį

Klaipėdos universiteto (KU) rektorius Artūras Razbadauskas įstaigos ateitį piešia optimistinėmis spalvomis, nepaisant nepalankios demografinės situacijos Lietuvoje.
Ir tam yra pagrindo, nes KU sparčiai vystosi – studentų skaičius auga, o studijų kokybei skiriamas išskirtinis dėmesys.
Pasak rektoriaus, KU gali didžiuotis aukštos kvalifikacijos mokslininkais, kurie aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir prisideda prie universiteto garsinimo.
KU priklauso EU-CONEXUS aljansui, kurio gretose yra dar aštuoni Europos universitetai iš Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių.
Šiuo metu universitete studijuoja 3,5 tūkst. studentų, dar kone tiek pat kasmet pasirenka podiplomines studijas.
Pastaraisiais metais studentų skaičius išlieka stabilus.
Tokia statistika, rektoriaus teigimu, džiugina atsižvelgiant į tai, jog per pastarąjį dešimtmetį studentų Lietuvoje sumažėjo trečdaliu – daugiausia iš visų Baltijos šalių.
Pasak KU tarybos pirmininko Arnoldo Šileikos, universitetas, kuris vis dar jaunas, tačiau veržlus, turi galimybių tapti svarbiu mokslo, studijų ir kultūros centru, strateginiu regiono branduoliu.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ vadovė Viktorija Paldauskė kaip KU stiprybę pabrėžė nuoseklų kryptingumą.
„Universitetas – svarbus Klaipėdos regiono mokslo centras, telkiantis mokslinius išteklius ir kompetencijas šio regiono pažangai. Kryptingas universiteto darbas jūrinės ekonomikos, darnaus turizmo ir Baltijos jūros regiono istorijos srityse tiesiogiai atliepia Klaipėdos regiono specializaciją, išskirdamas jį iš kitų Lietuvos universitetų“, – kalbėjo V. Paldauskė.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
