Iš auditorijos – į burlaivio denį

Mokslas po burėmis
Burlaivis „Brabander“ įspūdį palieka vien savo dydžiu.
Jo ilgis siekia 37 m, grimzlė – 3 m, o pagrindinis stiebas virš vandens iškyla net 28 m – maždaug tiek, kiek devynių aukštų namas.
Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto bendruomenei tarnaujantis burlaivis, kuris kitąmet minės 50 metų jubiliejų nuo jo pastatymo, yra skirtas ne pramogoms – tai mokslinių tyrimų, studijų ir studentų praktikos vieta.
Laive nėra keleivių – visi tampa komandos nariais.
Kiekvienas prisideda prie bendro darbo ir kasdienių pareigų.
„Visi išklauso instruktažus, dalyvauja laivo valdyme, žurnalų pildyme, tvarkos palaikyme: denio plovimas, bulvių skutimas. Tai, ko netenka daryti namuose, čia reikia daryti patiems“, – pasakojo „Brabander“ kapitonas R. Ramanauskas.
Burlaiviu naudojasi studentai, dėstytojai ir mokslininkai, atliekantys įvairius tyrimus jūroje.
Laivas buvo ypač svarbus povandeninės archeologijos projektams – juo organizuotos narų ekspedicijos Baltijos jūroje.
Per daugelį metų „Brabander“ aplankė daugybę įspūdingų vietų.
Viena reikšmingiausių ekspedicijų buvo kelionė aplink Islandiją, trukusi beveik visą vasarą.
Laivui apiplaukiant salą Atlanto vandenyne, keitėsi studentų ir mokslininkų įgulos, o pati kelionė tapo neįkainojama praktine patirtimi.
Šiaurės jūros iššūkis
Svarbi „Brabander“ veiklos dalis yra ir tarptautinės regatos.
Jau netrukus įgula išplauks į vienas garsiausių tradicinių burlaivių lenktynių „The Tall Ships Races“.
Šiemet burlaivis startuos etape iš Danijos į Nyderlandų miestą Harlingeną.
„Pačios varžybos vyks Šiaurės jūroje. O Šiaurės jūra dažnai būna gana nerami, pažiūrėsime, kaip mums seksis“, – apie artėjantį iššūkį pasakojo burlaivio kapitonas.
Svarbi šių lenktynių ypatybė – bent pusė įgulos narių turi būti jaunesni nei 25 metų.
Dėl to nemažai jaunų žmonių pirmą kartą į laivą įžengia vos prieš išplaukimą į atvirą jūrą, tačiau greitai tampa visaverčiais komandos nariais: kelia bures, budi ir lenktyniauja kartu su patyrusiais buriuotojais.
Per ilgus buriavimo metus įgulai ne kartą teko susidurti tiek su stipriomis audromis, tiek su visišku štiliumi, tačiau siekis laimėti išlieka toks pats.
„Varžybose visi turi tą patį tikslą – nori būti pirmi, bet čia jau visų norai tokie patys. Laivų daug, o vieta tiktai viena“, – sakė R. Ramanauskas.
Visiškas laisvės pojūtis
Galimybė mokslo metų pabaigą pažymėti plaukimu burlaiviu „Brabander“ Klaipėdos universiteto studentams tapo neeiliniu potyriu.
Išklausę saugumo instruktažą ir susipažinę su laivo istorija, jie trumpam tapo tikros įgulos dalimi ir gavo progą pajusti laive tvyrojusią ypatingą nuotaiką.
„Labiausiai patiko visiška laisvės atmosfera. Vėjas plaukus vėlė, nuoširdžiai juokėmės. Tai buvo tikras bendrumo jausmas. Toks mokslo metų užbaigimas yra tiesiog tobulas“, – teigė studentė Urtė.
Trumpa, bet nepamirštama kelionė leido studentams iš arti pažinti buriavimo pasaulį ir suprasti, kokį svarbų vaidmenį „Brabander“ atlieka universiteto studijų, mokslo ir jūrinių atradimų srityse.
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