Sekmadienį Klaipėda taps tarptautinio karatė centru

Kartu su treneriais, teisėjais bei šeimų nariais į Klaipėdą atvyks keli tūkstančiai svečių.
Visą dieną vyks kovos įvairiose amžiaus grupėse – nuo pačių jauniausių šešiamečių sportininkų iki suaugusiųjų ir veteranų kategorijų.
Ant tatamių bus galima išvysti tiek pirmuosius žingsnius sporte žengiančius kovotojus, tiek Europos čempionatų prizininkus.
Žiūrovams įėjimas nemokamas, todėl visi sporto mėgėjai kviečiami atvykti į Švyturio areną, palaikyti kovotojus ir tapti šios tarptautinės sporto šventės dalimi.
Tarptautines varžybas „Baltijos taurė – Vilties kova 2026“ organizuoja Klaipėdos karatė kiokušin klubas „Shodan“.
Prie renginio įgyvendinimo prisideda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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