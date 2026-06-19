 Sekmadienį Klaipėda taps tarptautinio karatė centru

Sekmadienį Klaipėda taps tarptautinio karatė centru

2026-06-19 14:14 kauno.diena.lt inf.

Birželio 21 dieną, sekmadienį, Klaipėdos Švyturio arenoje vyks vienos didžiausių karatė varžybų Baltijos šalyse – tarptautinė „Baltijos taurė – Vilties kova 2026“. Į uostamiestį suvažiuos daugiau nei 1500 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos.

Kiokušin klubas „Shodan“

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Kartu su treneriais, teisėjais bei šeimų nariais į Klaipėdą atvyks keli tūkstančiai svečių.

Visą dieną vyks kovos įvairiose amžiaus grupėse – nuo pačių jauniausių šešiamečių sportininkų iki suaugusiųjų ir veteranų kategorijų.

Ant tatamių bus galima išvysti tiek pirmuosius žingsnius sporte žengiančius kovotojus, tiek Europos čempionatų prizininkus.

Kiokušin klubas „Shodan“
Kiokušin klubas „Shodan“ / „Shodan“ nuotr.

Žiūrovams įėjimas nemokamas, todėl visi sporto mėgėjai kviečiami atvykti į Švyturio areną, palaikyti kovotojus ir tapti šios tarptautinės sporto šventės dalimi.

Tarptautines varžybas „Baltijos taurė – Vilties kova 2026“ organizuoja Klaipėdos karatė kiokušin klubas „Shodan“.

Prie renginio įgyvendinimo prisideda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Švyturio arena
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Vilties kova 2026
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Shodan
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Atžalynas KL 2026

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