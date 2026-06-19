Klaipėdiečius pakvietė „Klaipėdos mūza“

Renginys „Su Klaipėdos mūza“ organizuojamas ne tik mokyklos bendruomenei, bet ir visiems miesto gyventojams.
Čia klaipėdiečiai galėjo susipažinti su mokyklos veikla, apžiūrėti mokinių darbų parodas bei patys išbandyti kūrybinį procesą.
Nors renginys turėjo vykti gamtoje, dėl nepalankių oro sąlygų jį teko perkelti į mokyklos vidų.
Čia lietus nesutrukdė aktyviam dalyvių įsitraukimui – mokyklos erdvėse netrūko kūrybos ir naujų patirčių.
Renginio dalyviai buvo kviečiami stoti prie molbertų ir piešti „pozuojantį“ žaislinį meškiną.
Renginio dalyvė Agota džiaugėsi, kad Klaipėdoje vyksta tokios edukacijos.
„Galima ne tik ateiti pasigrožėti kitų darbais, bet ir pačiam išbandyti, pasikonsultuoti su profesionalais, su mokytojais. Tai ypač naudinga tėvams, kurie ieško veiklų savo vaikams“, – teigė klaipėdietė.
Renginio lankytojai galėjo apžiūrėti ir vasaros plenero darbų parodą, kurioje eksponuoti įvairiose miesto erdvėse sukurti mokinių darbai.
Vienu svarbiausių renginio akcentų tapo pradinio dailės ugdymo programą baigusių mokinių pažymėjimų įteikimas.
„Anksčiau diplomus teikdavome tik pagrindinės programos mokiniams, tačiau atsirado nauja tradicija – pradedame įteikinėti pažymėjimus ir pradinės programos mokiniams“, – teigė Klaipėdos A. Brako dailės mokyklos direktorė Jurgita Kateivienė.
Direktorė pabrėžė, kad svarbiausia – įgytos kompetencijos ir ugdomas kūrybiškumas.
„Pažymėjimas yra tik dokumentas, bet tai, ką vaikai iš tikrųjų gauna – kūrybiškumas, matymas, bandymas ir rankų lavinimas – yra be galo svarbu“, – kalbėjo J. Kateivienė.
Anot mokyklos direktorės, šis renginys skirtas ne tik mokinių kūrybai pristatyti, bet ir paraginti visuomenę įsitraukti į menines veiklas bei atrasti kūrybos džiaugsmą.
„Nėra negabių žmonių ir nėra tokių, kuriems nesiseka. Tiesiog reikia pabandyti“, – teigė J. Kateivienė.
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