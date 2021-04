Antivakseris skelbia karą: moksleivius ragina aktyviai priešintis skiepams nuo COVID-19

Socialiniuose tinkluose platinamas vaizdo įrašas, kuriame mokytoju prisistatantis asmuo moksleivius ragina burtis į grupes ir aktyviai priešintis skiepams nuo COVID-19, nuteikdamas juos prieš vakcinuotis skatinančius pedagogus ir tėvus. Be to, vaikų testavimą ir skiepijimą šis veikėjas įvardija smurto aktu, dėl kurio nepilnamečiai turėtų teisę kreiptis į teismą.

Šiurpą keliantis kvietimas

Keliolikos minučių vaizdo įraše, kuris paskleistas internete, vienas toks veikėjas tikina turįs pareigą ginti Konstituciją, nes ji esą „yra sutrupinta ir pažeista“.

Jis tikina, kad šiuo metu žmogaus laisvė yra liečiama, žmogaus asmuo yra liečiamas, kad yra kišamasi į žmogaus asmeninį gyvenimą, o laisvė judėti laisvai į pažeista, teisė rinktis į taikius susirinkimus ir išreikšti savo nuomonę taip pat yra pažeista.

Tai labai agresyvi antivalstybinė veikla, daranti didelę žalą visuomenei.

„Šiuo metu valstybė nesaugo ir negina vaiko, o prievartauja vaiką mano akyse daryti tam tikrus dalykus (šios ir kitų citatų kalba netaisyta – A.D.)“, – savo „Facebook“ paskyroje dėstė pedagogu prisistatęs vyras.

Anot jo, vaikas pats turi teisę nuspręsti dėl testavimo ir vakcinavimo.

„Kreipiuosi į mokinius, vaikai, nebijokite, jūsų teisės yra labai stipriai saugomos įstatymu. Nesileiskite testuotis ir vakcinuotis, kol direktorius jums į rankas neįteiks savo raštiško įsakymo, kuriuo reikalaus jus priverstinai tai daryti. Savigynos tikslais jūs turite teisę filmuoti ir įrašinėti mokytojus, jiems apie tai nepranešę, kurie grūmoja, grasina, gąsdina, daro įtaką dėl vakcinavimosi. Telkitės, vaikai, per klasę, per mokyklą, per amžiaus grupes. Junkitės į gynybines grupes, nes pareina labai nemaloni akimirka. Vaikai, tikėkite, kad jūsų teisės ginamos įstatymo“, – kalbėjo vaizdo įraše prieš skiepus nusiteikęs veikėjas.

Tėvus duoti į teismą?

Anot jo, nė viena iš Lietuvoje naudojamų vakcinų nėra įteisinta mūsų šalies įstatymais.

„Nesikišk į vaiko orumą, nes tai yra smurtavimas.“

„Mokytojau, nebijok, jei tau direktorė siunčia kažkokių savivaldybės pajacų lydraščius, nebijok, įrašinėk, yra teisinės komandos, kurios tave apgins.“

„Vaikas, tėvų verčiamas vakcinuotis, gali paduoti tėvus į teismą, nes tai bus traktuojama, kaip smurtas šeimoje. Viską kaupkite raštu, joks G.Neniškio ar V.Grubliausko, ar kokio kito „klerkelio“ įsakymas negali nulemti atleisti darbuotojo, nes jis netestuotas.“

Tokiais ir panašiais raginimais mokytoju prisistatantis asmuo išsakė savo poziciją internete.

Nuostata: Klaipėdos vicemero A.Cesiulio teigimu, kažkas vis dėlto turėtų įvertinti mokytoju prisistatančio asmens veiksmus, kuriais jis gąsdina žmones ir nuteikia prieš valstybę dėl skiepų. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Vis dėlto nežinia, ar jis turi teisę vadintis mokytoju, nes šiuo metu bent jau Klaipėdos mokyklose šis veikėjas nedirba.

„Kur jis dirba, nežinau. Bet išgirdusi, kaip jis dabar nusiteikęs prieš skiepus, nelabai nustebau, nes ir anksčiau pasitaikydavo gana keistų to žmogaus viešų veiksmų“, – teigė Klaipėdos Švietimo skyriaus patarėja Vida Bubliauskienė.

Sugrįžimas į viduramžius

Šis vaizdo įrašas sulaukė dalies piliečių palaikymo, tačiau buvo itin daug tėvų, kurie pasibaisėjo, kaip šiuo sudėtingu valstybei laikotarpiu priešinami žmonės, o ypač vaikai nuteikiami prieš savo tėvus.

„Tam, kad leisčiau savo vaikus į mokyklą saugiai, turiu būti užtikrintas, kad visi klasės moksleiviai yra testuoti ir skiepyti. Bet, kai pravedama tokia propaganda, dalis vaikų nesiskiepija, o reikalauja, kad juos leistų į mokyklą. Tad apie kontaktinį visų klasės mokinių mokymą nebegali būti kalbos. Išeina taip, kad tie keli nesiskiepiję, mokslą neigiantys teroristai, terorizuoja visą klasę ir dėl jų viduramžių proto tamsos kiti negali gyventi normalaus gyvenimo“, – piktinosi klaipėdietis (pavardė redakcijai žinoma – A.D.).

Skiepus neigiančių žmonių, anot jo, visais laikais buvo ir bus, bet jie kada nors persirgs tuo virusu, įgis imunitetą, ir ta problema baigsis.

Tačiau kol kas situacija grėsminga ir ji tampa dar sudėtingesnė dėl panašios viešos propagandos.

Skiepus pavertė baubu

Klaipėdiečio teigimu, šiurpu, kai taip dėsto mokytoju prisistatantis asmuo, kuris nėra nei medikas, nei biologas, todėl klausimas, ar jis kompetentingas teigti tokius dalykus, apie kuriuos pats kalba?

„Juk visa Vakarų civilizacija yra paremta mokslo pagrindu, tai Švietimo epochos pasekmė, kai mokslas triumfavo ir mus išvadavo nuo dantų skausmo, žmonėms atliekamos sudėtingiausios operacijos. Tačiau kažkodėl viena mokslo sritis – skiepai, kuriuos naudojant neliko raupų ir kitų baisių ligų, pražudžiusių tūkstančius žmonių, staiga tapo kažkokiu baubu“, – kalbėjo dvi mokyklinio amžiaus dukras auginantis Klaipėdos gyventojas.

Esą toks jausmas, kad kai kurių žmonių psichika nebepajėgia suvokti realybės, kurioje gyvena, todėl stengiasi ją supaprastinti, bet šiuo atveju, anot klaipėdiečio, tai baigiasi visuomenei pavojingomis nesąmonėmis.

„Juk ir vieno populiariausio medikamento „Paracetamolio“ informaciniame lapelyje yra nurodyti galimi šalutiniai poveikiai ir jų gali būti labai daug. Tačiau tuos vaistus mes visi vartojame be jokios baimės, nes statistiškai ta šalutinio efekto tikimybė yra labai maža. Taip yra ir dėl vakcinų, jos irgi gali turėti neigiamų pasekmių. Gaila, kad žmonės nesupranta, jog tobulų dalykų nėra. Man tik keista, kad dėl rūkymo žalos niekas moksleivių taip negąsdina ir nebaugina, kaip dėl skiepų, nors mirštamumas nuo tabako yra kur kas didesnis“, – kalbėjo skiepų priešininko agitacija pasipiktinęs tėvas.

Šiuo atveju, kai dėl skiepų moksleiviai raginami priešintis vakcinacijai, tai primena ne tik vaikų nuteikimą prieš šeimą, bet ir prieš valstybę.

„Vaikai lengviau perserga, bet didžiausias rūpestis, kaip apsaugoti jų tėvus ir senelius nuo užkrato, kurį neskiepyti vaikai gali parnešti namo. Todėl drąsiai sakau, kad prieš skiepus vaikus nuteikiantys žmonės neturi nei sąžinės, nei atsakomybės, juk sugundyti vaikus protestui labai lengva. Jie ir taip linkę protestuoti. Kai dar ir pedagogas moksleivius tam kviečia, manyčiau, kad tai labai agresyvi antivalstybinė veikla, daranti didelę žalą visuomenei“, – piktinosi dviejų dukrų tėtis.

Abiturientai vakcinuotis neskuba

Kiek įtakos moksleivių apsisprendimui galėjo turėti ši antivakserio agitacija, neaišku, tačiau panašu, jog dalis vyresniųjų moksleivių iš tiesų jau skeptiškai vertina skiepus.

V.Bubliauskienės duomenimis, mažiausiai aktyvūs vakcinuojantis yra rusakalbių mokyklų abiturientai.

Dienraščio žiniomis, praėjusią savaitę vyko bendras visos Lietuvos abiturientų ir medikų nuotolinis susitikimas, kuriame kalbėta, kodėl skiepai yra reikalingi.

„Nustebau, kad ir lietuviškoje „Varpo“ gimnazijoje dėl skiepų situacija gana sudėtinga. Kiek žinau, bene daugiausia, apie 90 proc. abiturientų, pasiskiepijo „Ąžuolyno“ gimnazijoje. Ir mokyklų mokytojai vakcinavosi ne visi, nors didžioji dalis jau laukia antro skiepo, kai kurie paskiepyti jau du kartus, kai kurie persirgę, bet bus ir tokių, kurie nesiskiepys“, – teigė V.Bubliauskienė.

Klaipėdos vicemeras Arvydas Cesiulis taip pat labai stebėjosi, kodėl moksleiviai skiepijasi gana vangiai.

Anot jo, neatmestina, kad įtakos gali turėti ir tokių veikėjų propaganda.

„Tikiu, kad kada nors bus įvertinti tokie veiksmai, mokslininkai parašys disertacijas ir bus įrodyta, kokią žalą panašūs veikėjai padarė visuomenei. Tai prilyginčiau karui. Žmonės yra gąsdinami, nuteikiami prieš valstybę, o juk asmuo prisistato mokytoju, kažkas vis dėlto turėtų įvertinti tokius šio asmens veiksmus“, – įsitikinęs A.Cesiulis.