Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 15 val. į Vilniaus ligoninę iš Grigiškių nuo užšalusio Neries upės ledo, pristatytas ir paguldytas nepilnametis (gimęs 2012 metais), kuriam tą pačią dieną, apie 14 val. rankoje sprogo petarda.
Vilniuje nuo užšalusio ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis: rankoje sprogo petarda
2026-01-25 10:43
Vilniuje šeštadienį nuo užšalusio Neries upės ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis, jam tą pačią dieną rankoje sprogo petarda.
Vilniuje nuo užšalusio ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis: rankoje sprogo petarda / L. Balandžio/ BNS nuotr.
Naujausi komentarai