 Kaune du vyrai į automobilį įsisodino nepilnametį, išvežė į mišką ir reikalavo pinigų

Kaune du vyrai į automobilį įsisodino nepilnametį, išvežė į mišką ir reikalavo pinigų (Atnaujinta)

2026-01-25 12:57
ELTOS inf.

Kaune šeštadienį du vyrai į automobilį įsisodino nepilnametį ir išvežė jį į mišką, pranešė policija.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, sausio 24 d., apie 15.20 val. Pramonės prospekte du iš matymo pažįstami vyrai įsisodino į automobilį „Audi Q5“ vaikiną, gimusį 2009 m., bei nusivežę į mišką, iš jo reikalavo pinigų.

Įtariamieji, gimę 2002 m. ir 1982 m., uždaryti į areštinę.

Nukentėjęs nepilnametis po medikų apžiūros yra gydomas ambulatoriškai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

Šiame straipsnyje:
miškas
nepilnametis
nuvežė į mišką
reikalavo pinigų
areštinė

negi grįžta
nusikalstamų gaujų laikai , kurių galimi organizatoriai konservKGB-tai ir jų v a s a l a i ; įvairūs ramanauskai , valinskai, svarai ir kiti paslėptų nusikaltusių KGB-tų palikuonys - turi galimybę viešai terorizuoti šalies gyventojus
0
0
MANAU
Kazkodel nuojauta,kad zolininkai
1
0
Oooo
IR VEL NARKATA!!!
1
-1
