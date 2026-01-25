Kaune du vyrai į automobilį įsisodino nepilnametį, išvežė į mišką ir reikalavo pinigų

Policijos departamento duomenimis, sausio 24 d., apie 15.20 val. Pramonės prospekte du iš matymo pažįstami vyrai įsisodino į automobilį „Audi Q5“ vaikiną, gimusį 2009 m., bei nusivežę į mišką, iš jo reikalavo pinigų.
Įtariamieji, gimę 2002 m. ir 1982 m., uždaryti į areštinę.
Nukentėjęs nepilnametis po medikų apžiūros yra gydomas ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
