Į ligoninę pateko žinomas vedėjas: dėl visko apkaltino Trumpą

60-metis sekmadienį, sausio 18-ąją, socialiniuose tinkluose paviešino asmenukę iš ligoninės palatos. Prie nuotraukos jis paaiškino, kad viename viešbučio restorane užkliuvo už nedidelio laiptelio ir griūdamas patyrė sunkią traumą – stipriai lūžo šlaunikaulis. Pasak jo, lūžis buvo toks rimtas, kad prireikė klubo sąnario keitimo operacijos.
P. Morganas teigė, jog artimiausias šešias savaites turės vaikščioti su ramentais, o ilgesnių kelionių lėktuvu negalės planuoti mažiausiai dvylika savaičių.
„Naujieji metai prasidėjo tiesiog puikiai!“ – ironiškai rašė laidų vedėjas, pridurdamas, kad „dėl visko kaltina Donaldą Trumpą“.
Be asmenukės, „Instagram“ jis pasidalijo ir rentgeno nuotrauka, kurioje matomas lūžis.
Gydytojai pabrėžia, kad šlaunikaulio lūžis – rimta trauma, kuri dažniausiai gydoma chirurginiu būdu, o pilnas gijimas gali užtrukti kelis mėnesius.
Piersas Morganas šiuo metu veda internetinę laidą „Piers Morgan Uncensored“. Anksčiau jis vedė „Piers Morgan Live“ per CNN, taip pat dirbo britų bulvarinėje spaudoje, o JAV žiūrovams yra pažįstamas ir kaip buvęs šou „America’s Got Talent“ teisėjas.
Naujausi komentarai