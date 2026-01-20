 Į ligoninę pateko žinomas vedėjas: dėl visko apkaltino Trumpą

2026-01-20 14:44
LNK inf.

Garsus britų politinis apžvalgininkas Piersas Morganas sekmadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta žinia – jis atsidūrė ligoninėje ir pranešė, kad jo laukia ilgesnis atsistatymo laikotarpis.

Piersas Morganas (kairėje) ir Donaldas Trumpas
Piersas Morganas (kairėje) ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

60-metis sekmadienį, sausio 18-ąją, socialiniuose tinkluose paviešino asmenukę iš ligoninės palatos. Prie nuotraukos jis paaiškino, kad viename viešbučio restorane užkliuvo už nedidelio laiptelio ir griūdamas patyrė sunkią traumą – stipriai lūžo šlaunikaulis. Pasak jo, lūžis buvo toks rimtas, kad prireikė klubo sąnario keitimo operacijos.

P. Morganas teigė, jog artimiausias šešias savaites turės vaikščioti su ramentais, o ilgesnių kelionių lėktuvu negalės planuoti mažiausiai dvylika savaičių.

„Naujieji metai prasidėjo tiesiog puikiai!“ – ironiškai rašė laidų vedėjas, pridurdamas, kad „dėl visko kaltina Donaldą Trumpą“.

Be asmenukės, „Instagram“ jis pasidalijo ir rentgeno nuotrauka, kurioje matomas lūžis.

P. Morgano instagramo nuotr.

Gydytojai pabrėžia, kad šlaunikaulio lūžis – rimta trauma, kuri dažniausiai gydoma chirurginiu būdu, o pilnas gijimas gali užtrukti kelis mėnesius.

Piersas Morganas šiuo metu veda internetinę laidą „Piers Morgan Uncensored“. Anksčiau jis vedė „Piers Morgan Live“ per CNN, taip pat dirbo britų bulvarinėje spaudoje, o JAV žiūrovams yra pažįstamas ir kaip buvęs šou „America’s Got Talent“ teisėjas.

