Vilniečiui – kaltinimai pasisavinus 1,7 mln. eurų sukčiaujant

1984 metais gimęs vilnietis pardavinėjo patalpas bei žemės sklypus, kuriais neturėjo teisės disponuoti, ėmė paskolas, kurių, įtariama, neketino grąžinti.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad M. T., turėdamas tikslą apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą bei iš anksto žinodamas, kad nevykdys sutarčių sąlygų, 2021–2024 metais apgaule įgijo svetimo turto už daugiau kaip 1,7 mln. eurų.
M. T. kaltinamas tuo, jog 2021–2022 metais su nukentėjusiaisiais sudarydavo paskolų sutartis, pagal kurias jam buvo išmokėta 1,2 mln. eurų. M. T. nevykdant sutarčių sąlygų ir negrąžinant paskolų, asmenys patyrė didelės vertės turtinę žalą.
Taip pat M. T., neturėdamas teisės disponuoti nekilnojamuoju turtu, 2021–2024 metais talpino nekilnojamojo turto pardavimo portale skelbimus apie parduodamas patalpas bei žemės sklypus. Įtariama, kad kaltinamasis susidomėjusiems asmenims pateikdavo suklastotą nekilnojamojo turto duomenų išrašą, kuriame būdavo pašalinti duomenys apie neva parduodamo nekilnojamojo turto areštą.
Su nukentėjusiais asmenimis sudaręs preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, iš anksto žinodamas, kad jų nevykdys, M. T. gaudavo avansą, kurį pasisavindavo. Tokiu būdu nukentėjusių asmenų patirta turtinė žala svyruoja nuo 1,5 iki 130 tūkst. eurų.
Šioje byloje nukentėjusiais pripažinti 27 asmenys, buvo tiriami 35 nusikalstamų veikų epizodai.
Sudėtingą, didelės apimties ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė.
Baudžiamoji byla, kurią sudaro 53 tomai, perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
M. T. šiuo metu atlieka ankstesniais teismo nuosprendžiais už analogiškas nusikalstamas veikas skirtą subendrintą penkerių metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Baudžiamajame kodekse griežčiausia už sukčiavimą bei dokumentų klastojimą numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 8 metų.
