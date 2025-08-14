Vilniečio automobilyje – ginklai ir narkotikai

Kaip pranešė policija, trečiadienio naktį, apie 2.06 val. Vito Gerulaičio gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje vyko patikrinimas.
Jo metu vyro, gimusio 1978 metais, automobilyje „Toyota Prius“ rasta galimai svaiginančių medžiagų ir ginklų.
Buvo paimta: keliolika užspaudžiamų maišelių su kristalo pavidalo medžiagomis ir tabletėmis (įtariama, jog tai – narkotinės ar psichotropinės medžiagos), įrankiai narkotinių medžiagų vartojimui, svarstyklės bei du „Airsoft“ pistoletai ir dėtuvės su šratais.
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
