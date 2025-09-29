Vilniaus rajone įkliuvo girtutėlis „Toyota Prius“ vairuotojas

Jos duomenimis, apie 18.30 val. 1983 metais gimusiam vairuotojui nustatytas 3,98 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.
Vilniaus rajone, Nemėžio kaime, automobilį „Toyota Prius“ sekmadienį vairavo itin girtas vyras, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Jos duomenimis, apie 18.30 val. 1983 metais gimusiam vairuotojui nustatytas 3,98 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.
Naujausi komentarai