Vilniaus apygardos teisme – nuosprendis „Ikea“ padegimu kaltinamam vyrui

Prokuroras Tomas Uldukis siūlo jam skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak jo, tokį bausmės dydį lemia tai, kad nusikaltimas padarytas kaltinamajam būnant nepilnamečiu, tačiau nusikaltimo pobūdis leidžia skirti pakankamai griežtą – didesnę negu vidurkis – laisvės atėmimo bausmę.
Jaunuolis iš Ukrainos kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimu bei atvykimu į Lietuvą ir vykimu į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.
Advokatė Renata Janušytė prašo jos ginamąjį atleisti nuo atsakomybės, nes jis prisipažino, nuoširdžiai gailisi ir padėjo išaiškinti kitus nusikaltime dalyvavusius asmenis.
Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau ugnis smarkiai neišplito, nes buvo laiku pastebėta, niekas nenukentėjo.
Šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo organizavimo atliekamas toliau, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
