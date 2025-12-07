Tragedija Elektrėnų rajone: automobilio partrenkta pėsčioji žuvo vietoje

Kaip teigiama, nelaimė įvyko apie 18.25 val. Lazdėnų kaime. Automobilis „Toyota“ partrenkė ir sužalojo į gatvę išėjusią moterį.
Anot policijos, vairuotojo duomenys nustatinėjami.
Moteris mirė vietoje.
Elektrėnų rajone sekmadienį automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąją, pranešė policija.
Kaip teigiama, nelaimė įvyko apie 18.25 val. Lazdėnų kaime. Automobilis „Toyota“ partrenkė ir sužalojo į gatvę išėjusią moterį.
Anot policijos, vairuotojo duomenys nustatinėjami.
Moteris mirė vietoje.
Naujausi komentarai